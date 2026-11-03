Manuel Pellegrini: "Si queremos puntuar en Dortmund hay que ser el mismo Betis de siempre"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, en rueda de prensa de la Liga de Campeones - Andres Lopez Sheridan / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado este martes que la clave para que el conjunto verdiblanco consiga un resultado positivo en la cuarta jornada de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund pasa por mantener la identidad y tener "la personalidad de salir a ganar" sin cometer errores defensivos en el Signal Iduna Park.

"Lo que nosotros sabemos es que si queremos puntuar aquí tenemos que intentar ser el mismo Betis de siempre, tratando de no cometer errores. Es un rival que está puntero en la liga alemana, un equipo muy ofensivo que también deja bastante espacio defensivamente, así que vamos a intentar hacer un partido completísimo", ha declarado Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro.

Ha remarcado que, pese a enfrentarse a un oponente que califica de "potente", no variará el planteamiento habitual de su plantilla. "Tratamos de empezar como equipo grande. No variamos todo lo que hacemos porque tengamos a un determinado equipo al frente, porque la mejor manera de ganar a estos equipos es hacer lo que uno hace todos los días en los entrenamientos", ha subrayado.

En cuanto a la marcha del equipo en la máxima competición europea, donde suma nueve puntos tras las tres primeras jornadas, Pellegrini ha valorado la oportunidad de consolidar el pase a la siguiente ronda. "La estadística dice que con nueve o diez puntos prácticamente se clasifica para la ronda siguiente. Mañana tenemos la oportunidad de tener ese primer logro, pero hay que demostrarlo en el campo. Una vez conseguido, las aspiraciones son seguir sumando", ha afirmado.

Asimismo, ha justificado la necesidad de continuar aplicando la política de rotaciones para mantener la exigencia en el grupo. "Las rotaciones no son solo por la parte física, sino también por la anímica, para sentir que hay un plantel comprometido en las tres competiciones. Importan los once que comienzan, pero también los cinco que entran después", ha indicado.

Por otro lado, el preparador bético ha transmitido su respaldo al atacante brasileño Antony. "Se le ha cargado un poco la mano. No ha hecho goles, pero ha tenido oportunidades y ha colaborado colectivamente. Ha tenido problemas físicos que le han impedido estar en su máximo nivel, pero tanto el cuerpo técnico como sus compañeros tenemos plena confianza en él porque es un jugador desequilibrante", ha analizado.

Respecto a su futuro en el club verdiblanco, Pellegrini ha evitado polemizar sobre su renovación. "Es un tema que en este momento no tiene trascendencia. Estamos pensando en el partido con el Borussia. Las cosas se van dando por distintos motivos y van fluyendo solas, ya veremos lo que pasa en el futuro", ha zanjado.

Finalmente, el entrenador ha expresado sus condolencias por el reciente fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel. "Estamos todos bastante conmocionados. Es un desgraciado accidente de un compañero de profesión, algo inesperado dentro de un campo de fútbol. Le mandamos un saludo a la familia; es un dolor que no es fácil de olvidar", ha concluido.

LLORENTE DESTACA LA MOTIVACIÓN DE LA PLANTILLA

Por su parte, el defensa central del Real Betis Diego Llorente ha manifestado la ilusión que supone para la plantilla afrontar este duelo europeo y ha advertido contra cualquier tipo de relajación pese al pleno de triunfos. "Para todos los béticos y béticas era una competición que no se jugaba desde hace mucho tiempo. La lectura ahora no es relajarse, sino seguir apretando el acelerador para continuar en esta senda tan positiva y obtener esa clasificación", ha aseverado el zaguero madrileño.

Además, el futbolista bético ha analizado el reto defensivo que supone medirse al delantero del conjunto alemán Serhou Guirassy, subrayando la importancia del trabajo colectivo sobre el individual. "Es un jugador muy completo. Siempre he dicho que a los grandes jugadores se les defiende como equipo, no con individualidades, porque es muy difícil en noventa minutos salir ganador en todos los duelos. En las ayudas defensivas va a estar gran parte de que consigamos frenarlo", ha apuntado.