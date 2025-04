Manuel Pellgrini: "Hay que intentar rematar la temporada con un logro"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, admitió este miércoles que en el buen momento que se encuentra el equipo verdiblanco deben "intentar rematar con un logro" una temporada donde pelean por la clasificación para la próxima Liga de Campeones y por ganar la Conference League, competición en la que este jueves recibirán al Jagiellonia Bialystok polaco frente al que deben "dar el máximo" para llegar por delante al choque de vuelta.

"Hemos logrado crear una ambición quizás muy superior a lo que normalmente había y esa ambición la hemos seguido haciendo crecer partido tras partido, momento tras momento en estas temporadas. Hoy día es un muy buen momento, pero hay que intentar rematarla con un logro que sería lo que espera todo el mundo y después tener también mucha conciencia de la realidad en que estamos", aseguró Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro europeo.

El chileno adelantó que su equipo debe salir "con mentalidad" ante un rival algo desconocido, pero que salió campeón la temporada pasada de la liga polaca. "Va a ser complicado porque se lo ha ganado en el campo. Esta temporada también está peleando ahí en los lugares de más arriba, así que tenemos que dar el máximo aquí en casa para definir después allá en Polonia", analizó.

El preparador verdiblanco celebró que este tipo de encuentros despierten ilusión entre la afición porque "son partidos complicados" y necesitan el empuje. "Me alegro mucho de estar en este momento, sobre todo por la afición, que está realmente contenta con lo que el equipo está haciendo. Hay que ir los partidos de a uno con los pasos necesarios para seguir avanzando", aseveró.

"Es un buen momento, pero no quiero compararlo con otras temporadas porque en esas cuatro anteriores, que también hicimos cosas importantes, un momento en que quedamos eliminados en el minuto 120 contra el equipo que salió campeón de la Liga Europa. Hay que saber vivir los momentos y hay que tratar de disfrutarlo y exigirse", comentó.

Preguntado por si prefiere ganar la competición europea o entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones, el chileno no se quiso mojar. "Lo equivocado sería estar pensando en la Champions o en la Conference, estamos pensando en tratar de dar un paso más adelante, partido tras partido para lograrlo. Hay que demostrarlo en el campo y sería por supuesto un gran logro y estaría todo el mundo muy contento desde el punto de vista deportivo y económico", señaló sobre poder jugar la máxima competición continental.

Y es que a falta de mes y medio para el final de la temporada, el Betis se encuentra en sexta posición igualado a puntos con el Villarreal, su próximo rival liguero y con la quinta plaza pudiendo dar acceso a la Champions. "Podemos perder o ganar el domingo, van a quedar después 21 puntos que van a decir hasta dónde podemos llegar en esta temporada", expresó.

"Tenemos que centrarnos solamente en el partido de este jueves, sabemos que todavía todo el mundo habla de una final y todavía nos queda pasar a semifinal y después pasar a una final. Terminado ese partido nos centraremos en Villarreal", añadió al respecto.

El 'Ingeniero' confirmó que tanto Isco Alarcón como Marc Roca estarán en la convocatoria aunque probablemente no sean de la partida. "Isco viene arrastrando alguna molestia, vamos a ver cuántos minutos estará dentro del campo de juego; y Marc Roca viene reapareciendo, pero quizás le falta un poco más de entrenamiento para estar al cien por cien", apuntó.

Además, sobre el malagueño destacó la dupla que hace con el argentino Giovani Lo Celso, aunque esta temporada no está pudiendo alinearlos por las lesiones, pero mantiene la esperanza. "Los dos son jugadores muy importantes y ojalá los podamos tener juntos o separados de aquí hasta la final de temporada", manifestó.

No quiso valorar la posible incorporación del brasileño Antony, que actualmente está cedido en el club bético. "No sabemos hasta dónde vamos a llegar nosotros, qué posibilidades económicas hay en el club. Estamos centrados solamente ahora en el presente del club, ya se establecerá el momento adecuado para ver qué plantilla podemos tener para la próxima temporada", indicó.

Finalmente, opinó acerca de la actuación de Declan Rice, jugador del Arsneal, en el partido de Liga de Campeones de este martes ante el Real Madrid. "No me sorprende nada. Ya ha demostrado su calidad en el Arsenal, es un jugador que no me sorprende que haya hecho dos goles de tiro libre porque le pega muy bien al balón, así que se lo merece él", concluyó sobre el centrocampista, con el que coincidió en su etapa como técnico del West Ham United.