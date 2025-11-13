Marc Bernal, convocado para el amistoso Catalunya-Palestina

El seleccionador catalán Gerard López en un acto en la sede de la FCF - FCF

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Marc Bernal ha entrado en la lista de convocados del seleccionador catalán Gerard López de cara al encuentro amistoso que disputará la selección catalana frente a Palestina el próximo martes 18 de noviembre (18.30 horas) en el Estadi Olímpic Lluis Companys, una convocatoria en la que hay hasta 12 jugadores de Primera División.

El seleccionador catalán ha presentado una lista en la que hay mucha participación de futbolistas de LaLiga EA Sports como Arnau Tenas o Arnau Martínez. Sin embargo, la proximidad del encuentro con la siguiente jornada de Liga ha provocado la negativa de muchos clubes a ceder sus jugadores, como ha sido el caso del Barça con Alejandro Balde y Gerard Martín.

Esta ausencia de jugadores de primer nivel ha provocado la convocatoria de jugadores de categorías inferiores, como de LaLiga Hypermotion o de Primera Federación, incluso de Segunda Federación como es el caso del futbolista del Sant Andreu Alberto Garcia.

Gerard López ha explicado que la convocatoria de Marc Bernal es una "forma de darle un empujón y un premio" durante su proceso de recuperación de la lesión de ligamento cruzado que sufrió la temporada pasada. "Es un jugador debutante. Sabemos la desgracia que tuvo, pero también sabemos cómo subía y que iba a ser un jugador asentado en el primer equipo", aseguró.

Bernal es el único jugador del Barça en la lista, después de que Marc Casadó y Eric Garcia se cayeran por sus respectivas lesiones. Mientras que el seleccionador catalán ha revelado que el club blaugrana se negó a que los laterales izquierdos Alejandro Balde y Gerard Martín fuesen convocados para este duelo frente a Palestina.

"Hablé con Eric y con Casadó, y se me cayeron los dos. Es un tema físico en ambos jugadores. Otros nombres podrían ser Gerard Martin y Balde y el club no nos ha dado permiso por temas de recuperación. El único que nos han cedido es Marc Bernal. Todos los jugadores querían venir, pero el club ha puesto unas pautas y las tenemos que respetar", afirmó.

"¿Decepcionado? No. Le comenté al club que me hacia ilusión contar con ellos y me dijeron que no. Entiendo que es para darles descanso. Decepción ninguna, ellos están en su derecho de ceder a sus jugadores. Que no vengan jugadores del Barça, abre la puerta a otros jugadores que me hace igual o más ilusión que vengan", reveló.

Finalmente, aseguró que "ojalá algún día" Lamine Yamal pueda jugar alguna vez con Catalunya. "Ha jugado en las categorías inferiores, por calendario es complicado porque coincidimos cuando juega la selección española. Esta vez era también por un tema físico y ojalá algún día se abra la opción. Está claro que llenaríamos Montjuïc, el Camp Nou o cualquier otro estadio", manifestó.

El club que más jugadores aporta es el RCD Espanyol, con Àngel Fortuño, Ramon Terrats, Jofre Carreras y Antoniu Roca, mientras que el Girona FC aporta a tres futbolistas --Arnau Martínez, Àlex Moreno y Joel Roca-- igual que el FC Andorra de Gerard Piqué, con Martí Vilà, Marc Bombardó y Marc Domènech.

Otros jugadores de Primera División son el portero y el defensa del Villarreal CF Arnau Tenas y Adrià Altimira y el mediapunta polivalente de la Real Sociedad Sergio Gómez, mientras que destaca en la lista, por ser el único jugador que llega de una liga extranjera, el delantero Pau Víctor, del Sporting de Braga portugués.

--LISTA DE CONVOCADOS PARA EL CATALUNYA-PALESTINA.

PORTEROS: Arnau Tenas (Villarreal) y Àngel Fortuño (Espanyol).

DEFENSAS: Adrià Altimira (Villarreal), Alex Cano (Europa), Arnau Martínez (Girona), Martí Vila (Andorra), Marc Bombardó (Andorra) y Àlex Moreno (Girona).

CENTROCAMPISTAS: Marc Bernal (Barça), Marc Domènech (Andorra), Ramón Terrats (Espanyol), Marc Montalvo (Nàstic de Tarragona), Albert Orriols (Sabadell), Alberto Garcia (Sant Andreu) y David Astals (Sabadell).

DELANTEROS: Pau Víctor (Sporting de Braga), Sergio Gómez (Real Sociedad), Joel Roca (Girona), Jofre Carreras (Espanyol), Antoniu Roca (Espanyol), Jordi Cano (Europa) y Jaume Jardí (Nàstic de Tarragona).