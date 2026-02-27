Marc Ciria culmina su álbum de cromos con 42 propuestas para modernizar el FC Barcelona

Cromos del álbum de propuestas del 'Moviment 42' del precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria - MOVIMENT 42

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de 'Moviment 42', Marc Ciria, ha presentado este viernes un total de 42 propuestas electorales en un formato singular: un álbum de cromos coleccionables inspirado en el universo Panini, en el que cada cromo incluye el diagnóstico de uno de los problemas que afectan al club y la solución planteada por su equipo.

Según ha explicado la candidatura, cada una de las propuestas ha sido desarrollada con profesionales "de primer nivel" y será aplicable desde el primer día de mandato. Entre las iniciativas destacadas figura el plan "Som Socis i Sòcies" y el "Pla 5-25-50", concebidos para reforzar el modelo de club de socios tanto en el Spotify Camp Nou como en los canales de información y en la calidad democrática de la entidad.

Una de las medidas principales es un proceso de reubicación de abonados de tercera gradería a primera y segunda en función de la disponibilidad.

El denominado "Pla 5-25-50" se articula como un recorrido de fidelidad que acompaña al socio desde sus primeros cinco años de vinculación hasta los 50 y, de manera excepcional, hasta los 75 años, con el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia y la participación activa en la vida del club.

En el ámbito económico, Ciria ha presentado el "Pla Ciria+1500" de normalización y recuperación financiera, que contempla generar 1.500 millones de euros de caja libre en cinco años de mandato mediante nuevos ingresos, nuevas líneas de negocio, racionalización del gasto y optimización de los recursos propios, con la finalidad de que el club abandone el "modo urgencia" y recupere estabilidad y capacidad de planificación.

La candidatura también ha dado a conocer el proyecto "Espai Barça 365", definido como un hub deportivo, social y económico abierto al socio y al barrio, así como un Plan Internacional basado en tres pilares -presencia global, adaptación de producto y alianzas estratégicas- con el objetivo de sumar 240 millones de euros de ingresos estructurales en cinco años. Asimismo, el Plan Impulso Digital prevé la creación de un ecosistema integrado con herramientas como un Fan ID único con cartera digital, un 'fan token' sin especulación, un sistema de puntos para premiar la fidelidad y una estructura centralizada de 'data science' e inteligencia artificial.