Marc Ciria recurrirá la invalidación de firmas pero no impugnará el proceso electoral del Barça

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria ha anunciado este jueves que presentará reclamaciones por la invalidación de firmas en el proceso de recogida de apoyos para concurrir a las elecciones del club blaugrana, tras quedarse a escasos 90 apoyos de poder ser candidato, aunque dejó claro que no impugnará el proceso electoral ni tratará de frenarlo.

En una comparecencia ante los medios que se prolongó durante cerca de una hora, en su sede electoral, Ciria defendió la actuación de su precandidatura tras quedarse fuera de la carrera electoral y criticó con dureza el sistema de validación de firmas, que calificó de "obsoleto".

"Vamos a hacer las reclamaciones (siguiendo los canales establecidos en el club y la federación), pero no vamos a parar el proceso electoral. El Barça está por encima de todo y queremos proteger a los socios", aseguró el economista, que subrayó que su candidatura ha descartado la vía de impugnar todo el proceso.

Se requerían un mínimo de 2.337 firmas válidas para poder concurrir a las elecciones y, tras el recuento final realizado por la Junta Electoral, Marc Ciria presentó un total de 2.845 firmas, de las cuales 2.247 han sido consideradas válidas y 598 no válidas, por lo que se ha quedado a 90 apoyos del umbral necesario.

Los datos reflejan además un descenso notable en los porcentajes de validación respecto al anterior proceso electoral de 2021. En esta ocasión, Joan Laporta ha logrado validar el 88,45% de sus firmas (7.226 de 8.170), con un 11,55% de papeletas no válidas; Víctor Font el 86,31% (4.440 de 5.144), con un 13,69% de firmas inválidas, cuando la media de firmas inválidas en anteriores comicios era del 6-7 por ciento.

"El Barça pierde una oportunidad para tener otra alternativa. Pierde el Barça y creo que no interesaba que nosotros estuviésemos. Que se haya invalidado un 21% no se aguanta", lamentó el precandidato.

Durante su intervención, Ciria cuestionó también el funcionamiento del sistema de recogida y validación de apoyos. "¿Cómo podemos tener un sistema tan obsoleto en pleno 2026 para un proceso electoral? Estamos votando como hace 40 años. Me parece una falta de respeto total para los socios", afirmó.

Asimismo, aseguró que su precandidatura no ha podido comprobar las firmas que han sido invalidadas durante el proceso de verificación. "No tenemos la posibilidad de ver las firmas. No podemos verlas", manifestó.

Ciria detalló que entre las firmas descartadas figuran 125 por no aportar fotocopia del DNI, 142 por discrepancias en el número de socio y otras anuladas por criterios caligráficos, duplicidades o falta de antigüedad como socio.

La responsable jurídica de la precandidatura explicó que ya habían presentado alegaciones desde el inicio del proceso al considerar que algunos requisitos exigidos no estaban recogidos en los estatutos del club. "Entendíamos que presentar las firmas con una fotocopia del DNI no estaba en los estatutos y que el club podía acceder a los datos de los socios sin necesidad de esa documentación", señaló.

También cuestionó la invalidación de firmas por el número de socio. "En algunos casos solo fallaba el número de socio de 2026, porque no todo el mundo tiene acceso a ese dato actualizado. No nos parece un requisito suficiente para invalidar las firmas", defendió.

Ciria también asumió parte de responsabilidad por no haber alcanzado el mínimo exigido de apoyos. "El primer problema es no conseguir los apoyos necesarios y aquí me veo responsable. El proceso es caduco y no tiene nada que ver con los estándares de hoy", afirmó.

Pese a quedarse fuera de la carrera electoral, el empresario aseguró que seguirá implicado en el debate sobre el futuro del club y avanzó su posición para las elecciones. "Creo que es urgente que haya un cambio en el Barça. El único cambio lo representa Víctor Font. El día 15 de marzo yo votaré por el cambio", concluyó.