Marcelino: "Ganar al Atlético sería un puntazo"

Publicado 23/04/2019 20:11:55 CET

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que el Atlético, al que se enfrentarán este miércoles en el Wanda Metropolitano (19.30 horas), es "un espejo" en el que mirarse y "el peor rival" que podían tener "en este momento", y ha indicado que aunque ganar no será "decisivo" para poder optar a jugar Liga de Campeones, sí sería "un puntazo".

"Creemos que (ganar) no es decisivo, pero si ganamos, es un puntazo. Una vez que ganamos contra el Betis, no va a ser decisivo, pero quedando tan pocas jornadas vamos a intentar con todas nuestras fuerzas ganar en el Wanda. Daríamos un paso importante", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico asturiano explicó que tienen "la ilusión de puntuar y de ganar" porque se están jugando "mucho". "Venimos de una dinámica muy positiva, el equipo está francamente bien, es sólido. De los últimos 22-23 partidos solamente hemos perdido uno y queremos seguir sin perder", advirtió.

"El Atlético de Madrid es un gran equipo, con todas las letras. Son grandes futbolistas dentro de una idea de juego exitosa, con muchísima experiencia... Es capacidad individual puesta al servicio de un colectivo. Tiene un grandísimo entrenador. Es un ejemplo donde mirarnos", alabó.

Así, considera que "no existe" la opción de que el Atlético con Simeone se deje llevar este miércoles con la posibilidad de conquistar LaLiga tan lejana. "Se juegan el subcampeonato; Simeone dijo que mientras las matemáticas así lo demostrasen, jugaba por ser campeón. Es un equipo que en el Wanda esta temporada ha empatado dos partidos y ha perdido uno; ha encajado siete goles, tres de ellos en el partido perdido contra el Real Madrid. Es el peor rival que nos podía tocar en este momento", apuntó.

"En una Liga no estamos todavía para competir con el nivel de Atlético de Madrid, Real Madrid o Barça, pero en un partido tenemos la intención de ser superiores y ganar. Estos últimos partidos que hemos jugado en las últimas temporadas han sido muy igualados: victoria mínima para el Atlético de Madrid en su campo, con un golazo de Correa en un partido muy igualado, y dos empates en nuestro estadio. Esperemos jugar un partido muy competitivo, lograr una victoria que nos colocaría en una situación óptima o, en el peor de los casos, un empate", añadió.

En otro orden de cosas, el preparador 'che' confirmó que Kang In Lee, concentrado con la selección coreana Sub-20, no iba a estar "para este partido", aunque no desveló si van a intentar recuperarle para suplir la baja de Denis Cheryshev. "Estamos tristes porque perdemos a un futbolistas que ha desarrollado una muy buena temporada y que en este tramo estaba siendo importante. Sabemos la ilusión y las ganas que tenía, es una mala noticia. Nos resta una posibilidad de un jugador con determinadas características que tenemos pocos en la plantilla", dijo sobre el ruso.

Además, habló de la posición que ocupará Gonçalo Guedes con la baja de Cheryshev. "Al faltarnos Cheryshev, serán más los minutos que juegue donde siempre ha jugado que en punta. Para este partido, no contemplamos la posibilidad de un doble lateral, y será en situaciones muy puntuales", dijo, apuntando que es posible contar con "Wass a la izquierda" como sucedió, precisamente, ante Atlético en Mestalla, o con "Carlos o Ferran".

También se rindió a la buena campaña que está haciendo el portero brasileño Neto. "Está haciendo una muy buena temporada. Estamos muy satisfechos de su papel dentro del equipo, está siendo un futbolista importante. En esta Liga hay grandes porteros, y Neto es uno de ellos", subrayó.

Por último, Marcelino no quiso opinar sobre la posible sanción a Alberola Rojas por su 'colleja' a Álvaro Morata. "No vi la jugada, escuché el comentario. Hay veces que tenemos que simplificar. La buena armonía entre todos, que no haya acciones despectivas... No soy nadie para decir si la decisión tomada es la correcta", finalizó.