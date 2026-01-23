Marcelino: "Ganar al Real Madrid es importante porque te acerca al máximo nivel"

Marcelino García Toral - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, confió en que su equipo recupere su mejor versión tras las dos últimas derrotas y sea capaz de ganar al Real Madrid este sábado en la Liga, al tiempo que avisó de los peligros de los blancos más allá de las situaciones internas del rival y el cambio de entrenador.

"El Real Madrid ya sabemos que es un equipo con un potencial individual enorme. Ha tenido quizá altibajos de rendimiento esta temporada, lo que habrá propiciado un cambio en el banquillo, desde mi punto de vista bastante sorprendente, porque estaba inmerso en todas las competiciones, es verdad que ha perdido un título compitiendo contra el Barça", apuntó.

"Siempre que hay un cambio de entrenador hay una activación de los jugadores, no sé si de todos, de parte o de algunos, pero el Real Madrid tiene mucho potencial, independientemente de las circunstancias", añadió en rueda de prensa.

El técnico del 'Submarino' recordó las bajas por sanción de Santi Comesaña y Santiago Mouriño, y celebró tener de vuelta Pape Gueye, artífice de la Copa África de Senegal en la final contra Marruecos el pasado domingo. "Está feliz, viene de competir, no tiene ninguna lesión, a nivel anímico tendrá un subidón importante. Estará disponible", confesó, antes de hablar de otra derrota en Champions, que se juntó con la del Betis el fin de semana.

"Siempre una derrota duele. Yo estoy muy decepcionado de la Champions que hemos hecho, no pensaba que podíamos rendir a un nivel tan bajo, de lo cual me considero responsable. Me entristece por los futbolistas. No tiene por qué el partido del Ajax darnos una impresión negativa. El mal ya estaba hecho. La Champions solo nos ha dado porrazos y el equipo siempre se ha levantado. Ahora nos viene un partido atractivo, en nuestro estadio, complicado pero ilusionante", comentó.

"Estamos con bastantes altibajos y tenemos que tener ahora mayor continuidad en las fases del juego que es algo que nos obliga para ganar al Real Madrid", añadió, confiando en recuperar su mejor nivel después de las dos últimas derrotas.

Marcelino no quiso entrar en las polémicas del Madrid. "No estoy muy atento a todo eso, es un tema del Real Madrid. Me parece que Vinícius y Bellingham son dos jugadores extraordinarios, determinantes a su máximo nivel. El Madrid, el Barça, los grandes clubes de Europa, sobre todo aquí en España, cualquier derrota o sutura tiene una gran trascendencia mediática. Nosotros estamos al margen", dijo.

"La temporada pasada jugamos un gran partido pero dos pinchazos de Mbappé nos impidió lograr otro resultado que el equipo mereció. Es importante ganar al Real Madrid porque te acerca al máximo nivel. Tenemos que competir, tenemos que buscar nuestro mejor nivel. Tiene que salirte un partido casi perfecto y a ellos un mal partido, que también lo primero influye en lo segundo. Y es imposible sin eficacia en las áreas. Nos gustaría ganar un partido contra los grandes", terminó.