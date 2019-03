Marcelino: "Un gol les obliga a marcarnos tres, hasta ahora no ha resultado fácil"

Actualizado 13/03/2019 18:37:36 CET

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha reiterado este miércoles que el Krasnodar, su rival en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, debe ser prolífico para levantar el 2-1 de la ida en Mestalla y que dicha tarea será complicada ya que "no ha resultado fácil" hasta ahora ver al equipo 'che' encajar tres goles.

"Un gol les obliga a marcarnos tres, hasta ahora no ha resultado fácil; por lo tanto, tenemos que tener en la cabeza esa ambición y convencimiento. Ellos saben que un gol nuestro les pondrá en una situación de más dificultad, buscaremos esa idea", aseguró en rueda de prensa.

Marcelino quiere explotar la baza de los jugadores rápidos por banda y por dentro. "La idea es ser un equipo equilibrado, que el rival nos haga las menores ocasiones posibles, pero buscando el gol, no esperando e ir", argumentó.

Y es que tiene claro que su equipo se debe a una filosofía concreta. "Intentamos atacar con argumentos, y siempre buscamos trabajar bien defensivamente para recuperar y contraatacar. Es un arma que tenemos y cuantas más veces seamos capaces de utilizarla, más veces podremos hacer peligro", afirmó.

"La idea que tenemos que tener y la mejor forma de pasar la eliminatoria es intentar hacer gol, debemos buscar la portería adversaria cuando tengamos el balón y defender muy bien, porque el Krasnodar tienen calidad y jugadores con buen pie", avisó, no obstante.

Por ello cree que deberán mostrarse "equilibrados" sobre el terreno de juego. "Lo hemos sido en toda la competición, debemos tener la ambición de meter gol y ser eficaces en las áreas, que es donde se deciden las eliminatorias", añadió.

Tiene claro, además, que no quiere ver a sus jugadores encerrados atrás. "Tenemos que intentar atacar al Krasnodar también desde el principio y no pensar en defendernos, sería un grave error por nuestra parte. Preveo un partido igualado, tenemos que defender muy bien, pero buscando la portería adversaria", insistió.

"Nunca queremos perder, jugamos siempre para ganar. Es un dato importante no haber perdido desde el partido ante el Getafe CF, pero eso no significa que no podamos perder mañana. Eso se verá en función del trabajo que hagamos en el campo y anulemos al Krasnodar, teniendo un rendimiento alto en ataque y efectividad", comentó sobre la racha de 14 partidos sin perder.

En cuanto a si jugará Gonçalo Guedes o si descansará, tras marcar en el triunfo en LaLiga frente al Girona, lo dejó en el aire. "Siempre tenemos que poner en una balanza la suma de esfuerzos y lo mejor desde el punto de vista físico y mental, veremos qué es lo mejor para él y para el equipo. Primero está el equipo y luego está el futbolista, que llevando su máximo rendimiento todos salen beneficiados", agregó.

"Este extraordinario estadio está dotado de una moderna infraestructura y seguro que tiene todo lo que se necesita para garantizar que el partido se juegue al máximo nivel. El campo está perfecto", comentó sobre el Stadium Krasnodar, sometido a una nevada este miércoles.