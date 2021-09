Marcelino: "Es imposible puntuar en el Wanda si no trabajas lo indecible"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró contento una jornada más con el "compromiso" de su equipo después del 0-0 de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un estadio en el que hay que "trabajar lo indecible" si quieres puntuar.

"Es imposible puntuar aquí si no trabajas lo indecible. El equipo lo ha hecho, tenemos que agradecerle el trabajo y compromiso una vez más. Pasamos por momentos de dificultad y luego una fase del segundo tiempo donde nos sometió el Atlético. Pero no concedimos ocasiones claras. Sin tener muchas, nosotros tuvimos las dos más claras pero no acertamos", dijo en rueda de prensa.

El preparador de los vascos celebró seguir en la línea del pasado curso y marchar invicto tras cinco jornadas. "Le hemos dado continuidad a lo que hacíamos, hemos tenido incorporaciones, una pretemporada para trabajar, no tenemos un foco que nos pueda ocupar y nos ceñimos a ir jornada a jornada y entrenar cada día fenomenal", apuntó.

"Queríamos presionar más arriba, pero el Atlético es un gran equipo y tiene un gran entrenador. Nos movió mucho de lado a lado y por su banda derecha nos hacía muy incómodo el hacernos con el partido. Quisimos ser atrevidos y buscar soluciones", añadió.

"Es difícil hacernos gol, y cuando vamos a la presión alta también lo hacemos bien. Con balón, los buenos resultados nos está dando cada vez más criterio. No tuvimos el acierto pero lo importante es generar ocasiones, contra el Atlético es muy difícil, pero el equipo trabaja con humildad, ambición y compromiso", terminó.