Marcelino: "Me gustaría que mis jugadores tuvieran apoyo y pongamos todo para ganar"

"Es un reto para mí que la afición crea de nuevo en su cuerpo técnico"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha pedido a la prensa y la afición valencianista que den su total apoyo al equipo este miércoles en el partido de la Liga de Campeones frente al Young Boys suizo de cara a tener "todo para ganar" y asegurarse, cuanto menos, el tercer lugar en el grupo, y por otro lado se ha mostrado seguro de poder revertir la mala situación en LaLiga Santander.

"Un partido tan importante significa poder seguir teniendo opciones de jugar en 'Champions', asegurar el tercer puesto en el peor de los casos. Me pregunto si no significa prestigio y dinero para el club, hacer disfrutar a la afición de jugar la 'Champions' que no han sido muchas en los últimos años", señaló en rueda de prensa.

En este contexto, añadió que le gustaría que sus jugadores tuvieran a su afición a su lado. "Me gustaría que los jugadores, que se lo han ganado con su trabajo en meses, tuvieran el apoyo de la prensa y afición y pongamos todo para ganar", aseveró en este sentido.

"Y luego, si no ganamos, estamos en momento de hacer crítica seguro que merecida. Hasta entonces, creo que debemos de saber utilizar este partido, con todo lo que beneficia para todos. Los jugadores están sufriendo, como el entrenador y como todos, pero demuestran querer salir de esta situación, y todos merecemos jugar en el mejor escenario posible para ganar", reiteró.

Marcelino, que aseguró estar "aislado" de toda crítica por mucho que al inicio de su carrera le afectaran "mucho", cree que esta situación es reversible pero que, en los malos momentos, está inmerso en buscar soluciones. "Esta situación me sirve para analizar más si cabe y para buscar soluciones en el juego, estado de ánimo, convivencia, y revertir esta situación que estoy absolutamente convencido de que así va a ser", aseguró.

Uno de los problemas del equipo es la falta de gol, y cree que también se solucionará. "Es una realidad que confiamos absolutamente en nuestros delanteros, no considero culpables de no meter goles únicamente a los delanteros, como no considero responsables únicamente a los defensas de encajar pocos. Somos un equipo con todas las letras pero no encontramos clarividencia de cara a la portería rival", lamentó.

"Este equipo pierde muy poco, gana muy poco, pero está mucho más cerca de ganar que de perder. La falta de confianza está presente, pero es imposible abstraerse cuando tienes en mente una percepción y la realidad es otra. Mi opinión es que se están haciendo muchos más méritos de los que los resultados dicen. Los jugadores tienen compromiso y confiamos en ellos", se sinceró.

Además, aseguró tener la confianza del club. "Dentro del club sólo percibo apoyo y confianza absoluta en nuestro trabajo. Desde que llegamos, demostramos una forma de proceder y una implicación absoluta, ilusión máxima, y todo eso persiste. Y tenemos más dedicación para buscar soluciones. Creo que el club antepone 17 meses de trabajo a estos 2 meses", argumentó.

En este contexto, señaló que sólo piensan en ganar al Young Boys, colista del grupo con un solo punto, el sumado en Suiza contra un Valencia que suma dos. "No podemos contemplar que mañana no vayamos a ganar, no voy a un partido contemplando que no voy a ganar, cuando sea así no podré estar aquí", aportó.

"Al final del otro partido el aficionado exteriorizó un sentimiento de desaprobación porque no ve ganar a su equipo en su campo, es lógico pero a la vez, muchos de esos aficionados dirían que hicimos méritos para ganar. A mí siempre me han apoyado, pero es un reto para mí que la afición crea de nuevo en su cuerpo técnico", señaló sobre los pitidos de la grada tras la derrota en LaLiga ante el Girona (0-1).