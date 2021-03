Marcelino: "Me voy satisfecho con el juego, pero triste por el resultado"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, lamentó no haber podido puntuar en el Wanda Metropolitanon (2-1) y aseguró que se marcha "satisfecho con el juego, pero triste por el resultado", además de que asegurar que no pueden hacer nada ante las decisiones arbitrales.

"Por eso este equipo es el líder", dijo Marcelino de su verdugo este miércoles. "No hizo poco, hoy nosotros hicimos mucho ante un gran equipo pero no nos alcanzó ni para empatar, ni para ganar. Pero repito, ha sido mérito nuestro porque jugamos una primera parte casi perfecta -salvo el minuto 46:04, gol de Llorente- y el segundo tiempo lo afrontamos bien", repasó el técnico de los 'leones'.

"El penalti le puso al Atlético por delante y la dificultad aumentó porque es un equipo que otorga muy pocas opciones defensivamente, lo dicen sus números. Pero me voy satisfecho con el juego y el nivel competitivo de mi equipo, aunque triste con el resultado. El rival aprovechó el cien por cien de las ocasiones que tuvo. Apenas recuerdo algunas de Carrasco", apuntó.

Preguntado por el penalti a Luis Suárez, el técnico asturino dijo que no lo vio. "El penalti no lo vi, no sé si ha sido o no". "De todas formas podíamos haber sido más prudentes, éramos dos contra en uno un ángulo cerrado. Son decisiones que toma el árbitro y ya está. Pitó penalti y pitó. Luego... ¿dejó seguir hasta que el Atlético metió gol?, pues ya está", añadió.

"No podemos excusarnos ni estar pendientes de situaciones que no dominamos. Hacemos pocas cosas menos bien de las que hacemos bien y tenemos que corregirlas porque se nos escapan puntos. Lo justo hoy hubiera sido otra recompensa", incidió Marcelino.

"Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero el fútbol se compone de aciertos y errores. Ellos tuvieron una gran virtud en la jugada del gol, por la precisión de sus futbolistas, pero es cierto que teníamos superioridad numérica y el hecho de que te hagan la jugada es más mérito suyo", manifestó.

"Ahora tenemos que pensar en lo bien que hicimos las cosas ante el líder y que en muchas fases del partido tuvimos el dominio y les tuvimos contra las cuerdas. Es una pena no haber cosechado un resultado en función de los méritos adquiridos", finalizó Marcelino.