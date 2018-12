Marcelino: "Nadie puede demostrar que haya tenido algún problema personal con Murillo"

Publicado 22/12/2018 17:10:17 CET

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado que "nadie puede demostrar" que haya tenido "algún problema personal" con el central colombiano Jeison Murillo, que tras no tener minutos en el conjunto 'che' ha sido cedido al FC Barcelona, y ha afirmado que deben mantener la "dinámica de juego" que vienen demostrando este domingo ante el Huesca en Mestalla (12.00 horas).

"Si lo dice él, es su palabra. Yo garantizo que no he tenido ningún problema con él. Tengo la conciencia supertranquila, le he dado información constante de su situación cuando la ha requerido o cuando yo lo consideraba oportuno, y no he tenido con él ningún problema personal", declaró en la rueda de prensa previa.

"Le he tratado con el máximo respeto, siempre ha tenido las mismas posibilidades en el entrenamiento que el resto de sus compañeros y hemos decidido apostar por otros futbolistas. Yo con él no he tenido nada, nada, y seguro que tenéis muchísima información de que nadie puede demostrar que he tenido algún problema personal con él. Y además, si así hubiera sido, se lo hubiera comentado a él personalmente y no hubiera tenido ningún problema en decirlo", añadió.

Además, el técnico asturiano afirmó que el jugador ha tenido muy pocos minutos "por varias circunstancias". "Primero, porque en esa zona del campo no hemos tenido prácticamente lesiones; segundo, porque ha irrumpido Diakhaby con un rendimiento alto; y luego porque el nivel del grupo a nivel defensivo es muy alto, como así reflejan los números", manifestó.

En cuanto supieron el interés del conjunto culé, estuvieron abiertos a la marcha de Murillo, sobre todo por su propio bien. "A partir de aquí, hay otro equipo que se encuentra en situación de necesidad y hay un jugador que participa poco y que seguro que no estaba de acuerdo con el rol desempeñado en la plantilla del Valencia. Surge esta posibilidad, buscando el beneficio de todas las parte, y se llega a un acuerdo", subrayó.

"Una vez que aquí le limitábamos la posibilidad de jugar, no teníamos ningún inconveniente de que fuera a otro equipo; de ser así, por mi parte no me dejaría en muy buen lugar tanto a nivel humano como profesional no haberle dejado ir. Le deseamos todo lo mejor, porque va a ser lo mejor para él y lo mejor para el Valencia. Es un patrimonio del club que aquí tenía poca participación y que va a un club como el Barça", prosiguió.

El buen hacer de la zaga valencianista es una de las principales razones para que Murillo no haya tenido oportunidades. "Nuestra parte defensiva tiene unos números excelentes en todas las competiciones, porque en la 'Champions', donde no hemos sido capaces de pasar, hemos encajado seis goles de los cuales tres han sido de penalti", recordó.

Sobre la posibilidad de que ahora pueda ser titular, Marcelino apuntó que es posible. "Es evidente que yo, acertada o equivocadamente, no lo veía como titular en el Valencia. En el Barcelona hay otro entrenador, otra situación, y no me corresponde a mí tomar esa decisión o dar siquiera una opinión", expresó.

"NECESITAMOS GANAR, NOS FALTA RUBRICAR ESE JUEGO CON VICTORIAS"

A pesar de la marcha de Murillo, el preparador 'che' no cree que vaya a haber incorporaciones en el mercado invernal. "Es algo que estamos valorando para tomar una decisión definitiva. Atrás no está previsto que hagamos ninguna modificación, y arriba, para hacerlas, tendríamos que analizar varias cosas. A día de hoy no contemplamos ninguna incorporación", expuso.

En otro orden de cosas, Marcelino se resignó con la posibilidad de que el estadio les pite si no ganan este domingo al Huesca. "La lógica dice que si no ganamos al Huesca, Mestalla mostrará su malestar. Necesitamos ganar, la dinámica de juego del equipo es buena, nos falta rubricar ese juego con victorias, esperemos tener acierto porque seguro que haremos situaciones suficientes. Desde el respeto máximo al rival, sabiendo que gana poco, pero genera dificultades a todos los rivales a los que se enfrenta incluido el Real Madrid, no contemplamos otro escenario que no sea el de ganar", explicó.

Además, considera que aunque se enfrenten al colista será un duelo complicado. "Respetamos al máximo al rival, es la primera clave, no pensar que porque jugamos ante el último de la clasificación el partido ya está ganado. Si cometemos ese error comenzamos a no ganarlo, por tanto, sería un error que no tiene ningún sentido", indicó.

Después, tendrán que aplicar su idea "durante 90 minutos con la misma continuidad, esfuerzo y concentración", ya que el Huesca es un equipo "dinámico, intenso, rápido en contragolpe", que acumula "gente en zona de finalización y te obliga a tomar decisiones constantemente". "Si no jugamos con la misma intensidad entraremos en una dinámica negativa con la que pondríamos en riesgo el juego y, por tanto, el resultado", señaló.

Por último, aseguró que no ha habido "ninguna aclaración" sobre la actuación del VAR respecto a las manos. "Hubo una acción de mano más clara que la nuestra en Eibar, el VAR es un grandísimo paso hacia adelante, personalmente creo que debe existir, pero como todo, deberá mejorar. Sin VAR o ahora con VAR ya sucedía esto respecto a las manos, si todos supiéramos qué consideramos mano y qué no, se evitarían situaciones como ésta. Sería más fácil para todos", concluyó.