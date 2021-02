Marcelino: "¿Tengo flor? Reducir a eso el trabajo de los jugadores me parece bastante simplista"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró "muy feliz" por el pase a semifinales de Copa tras eliminar al Betis en los penaltis (2-4) y aseguró que "reducir" el trabajo de sus jugadores a la "flor" que supuestamente tiene desde su llegada al club vasco, es "bastante simplista".

"¿Pico y pala? Podríamos decirlo así, ha sido muy igualado, hubo pocas ocasiones de gol, nosotros quizá tuvimos algunas más y más claras pero quizá ha sido un resultado justo (1-1). Creo que en el segundo tiempo nosotros hicimos más ocasiones que ellos, pero fue el Betis fue quien lo hizo posible con un gol de Juanmi", analizó.

"Luego llegó el golazo de Raúl García y en la prórroga estábamos muy cansados... la lotería de los penaltis cayó de nuestro lado. Unai Simón ha estado fenomenal, pero todos en general, estos futbolistas nos están haciendo muy felices. Aquí estamos en semifinales y este viernes estaremos en el bombo otra vez, que es lo que queríamos", indicó.

"El equipo no decae, trabaja igual cuando va ganando que cuando va empatando o perdiendo. Los jugadores han dejado todo, están ilusionados, compiten y quieren ganar. Esa actitud les lleva a lograr grandes resultados", añadió el técnico del Athletic, que no compartió que tenga "flor" por este mes de trabajo en Bilbao.

"Vale más tener suerte que no tenerla, pero reducir a eso el trabajo de los jugadores me parece bastante simplista. Entiendo a cada cual, hasta ese último minuto no habíamos tenido mucha suerte porque el rival no nos había tirado a puerta hasta el gol, y sin embargo nosotros sí", manifestó Marcelino que dijo no haber elegido "ningún futbolista" para la tanda decisiva de penaltis.

"Bien pudimos haber metido el gol antes y el partido adquiere un cariz diferente. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, intentando transmitir nuestra idea de juego pero luego el desarrollo es lo difícil y eso lo hacen los jugadores. Todo el mérito y éxito de este equipo es de los futbolistas.

En otras cuestiones, Marcelino García dijo que "ojalá" puedan conseguir un "triplete" sumando a la Supercopa ya conseguida las dos Copas del Rey que tienen a tiro. La de 2020, ya en la final, y la de 2021 en 'semis'. "No vamos a decir que no, pero es realmente complicado. Llegamos a una semifinal, serán dos partidos muy difíciles, veremos el rival y a partir de aquí pues tendremos otra final, que está asegurada, y de momento estamos muy felices por estar en semifinales", incidió.