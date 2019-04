Marcelino: "Zidane ha formado un tándem con sus futbolistas muy victorioso"

Publicado 02/04/2019 18:33:31 CET

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha destacado de su próximo rival en LaLiga Santander, el Real Madrid, que con Zinédine Zidane en el banquillo se ha creado un "tándem muy victorioso" con los futbolistas, aunque iba a "temer igual" a los blancos aunque fuera otro su entrenador, y ha asegurado que lucharán por ganar y por una cuarta plaza que ha sido su objetivo toda la temporada.

"Zidane y la mayoría de estos jugadores han logrado 9 títulos de 13 o por ahí. Viene a indicar el grado de identificación entre cuerpo técnico y plantilla. Iba a temer al Madrid con un entrenador u otro, pero es evidente que Zidane y el Real Madrid han formado un tándem con sus futbolistas muy victorioso", manifestó en rueda de prensa.

Además, augura un buen final de campaña al Madrid y por ello espera la mejor versión del rival. "Seguro que el Real Madrid va a luchar por quedar lo más arriba, ganar al Valencia siempre da prestigio. Esperamos al mejor Madrid, hizo rotaciones ante el Huesca, y es un partido muy difícil contra un gran rival plagado de extraordinarios futbolistas", comentó.

"Nuestro principal objetivo desde el inicio de temporada es colocarnos cuartos y clasificarnos. Es muy difícil porque este año jugamos 'Champions', porque tuvimos un inicio irregular, y porque tres puestos están adjudicados y queda una plaza libre para muchos aspirantes. Lucharemos con todas las fuerzas por ese cuarto puesto", aseguró Marcelino.

Buscando ese objetivo, confeccionará un once con algún cambio respecto al que puso en liza frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-1). "Es importante el entrenamiento de esta tarde, 48 horas nos dan una idea aproximada de la recuperación de los jugadores y mañana decidiremos el once con el que nos vamos a enfrentar al Real Madrid", comentó.

Una de las dudas es la del lateral Cristiano Piccini. "Coquelin y Sobrino seguro que no están, Piccini es duda y veremos después del entrenamiento de esta tarde la decisión que tomamos finalmente", comentó.

Del último partido se queda con la victoria, y no con un cambio de Guedes que ha encendido las alarmas en el entorno mediático 'che'. "Me gustó que el Valencia ganó en Sevilla un partido muy importante basado en el trabajo de todo el equipo, el entrenador toma las decisiones oportunas. Guedes trabajó lo mejor que le salió", aportó.

"Es un gran futbolista, viene de lesiones y de una temporada irregular porque nunca pudo alcanzar su máximo nivel de forma regular. Estuvo enfermo con Portugal, con unos cuatro días sin entrenar, y ahora esperamos que esté disponible. Con irregularidades, porque es joven y viene con dificultades, pero seguro que ofrecerá un gran rendimiento al Valencia en lo que queda", auguró.

Por otro lado, aseguró que le pilla "de sorpresa" que la 'Curva Nord' haya optado por no animar al equipo, desde este duelo frente al Real Madrid, por estar en desacuerdo con el reparto de entradas para la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, que se disputará en el Benito Villamarín de Sevilla.

"No conocía los datos, estoy más pendiente de lo que es el equipo y del análisis del partido contra el Madrid. La 'Curva Nord' es muy importante para los futbolistas, igual que el apoyo del resto del estadio. Es difícil entender que en una situación en la que nos estamos jugando tanto haya una división en la afición. Todo lo que no sea unión y máximo apoyo desde la grada al equipo no es beneficioso, la unión es determinante y decisiva", aportó al respecto.