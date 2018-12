Marcelo, sobre Cristiano: "Si el mejor jugador del mundo no está, lo vas a echar de menos"

Actualizado 14/12/2018 21:07:03 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira reconoció que "si el mejor jugador del mundo no está en tu equipo" es normal que lo estén "echando de menos" en relación al portugués Cristiano Ronaldo, además de asegurar que "no es el momento de establecer conclusiones" pese a la irregular temporada del conjunto blanco.

"¿Cristiano? Es un jugador que, además de haber sido compañero de equipo, es mi amigo. También de Sergio (Ramos), de Luka (Modric)... Está claro que si el mejor jugador del mundo no está en tu equipo, lo vas a echar de menos. Pero tampoco quiere decir que no tengamos a los mejores del mundo en cada posición", dijo en declaraciones a la revista 'El Club del Deportista'.

"Cualquier equipo quiere tener a Cristiano, pero el Madrid va a seguir siendo el Madrid, mientras que los jugadores entran y salen", añadió. "Todo lo de fuera no nos tiene que afectar. Cuando ganamos un partido, nosotros sabemos que no somos los mejores del universo, pero tampoco cuando perdemos somos los peores. Hay partidos que se ganan y se pierden. Siempre trabajamos e intentamos hacer las cosas bien", manifestó.

Respecto a la situación actual del Real Madrid, el lateral brasileño pidió paciencia. "Todavía no hemos llegado a febrero, que es cuando empieza a decidirse la temporada. No era normal sacar conclusiones en septiembre, cuando sólo llevábamos un mes de competición. Se puede criticar, pero valorar una temporada a estas alturas es una locura", admitió.

"Tenemos el Mundial de Clubes en unos días que hay que ganar y estamos vivos en todas las competiciones", recordó Marcelo, que dejó claro que el Real Madrid "siempre es capaz de todo". "Hemos sido un gran equipo que ha estado juntado junto mucho tiempo. Esa es una de las claves. Hemos hecho que parezca normal cuatro 'Champions' en cinco años, y no lo es", espetó.

"NUNCA SE ME HA PASADO POR LA CABEZA SALIR DEL MADRID"

Por su parte, preguntado por otros temas, Marcelo dijo que nunca ha tenido la intención de ser infiel al club blanco: "Nunca se me ha pasado por la cabeza salir y buscar otra opción. Siempre he hecho todo lo posible para seguir en el Real Madrid. Nunca he pensado en los minutos. Si tuviera 15 minutos por partido, daría todo de mí en ese tiempo para poder jugar y ganar más", comentó.

De cara al futuro, una vez se retire del fútbol, el brasileño reconoció que le "gusta el mundo de la moda". "Mi cuñado trabaja ahí, tiene su propia marca y yo he colaborado con él haciéndome algunas fotos. Pero eso no quiere decir que vaya a ser modelo", finalizó.