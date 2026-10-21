Marco Asensio estará tres meses de baja por una artroscopia

Archivo - Marco Asensio - Tolga Uluturk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero español del Fenerbahçe Marco Asensio estará unos tres meses de baja después de someterse este miércoles a una artroscopia en la rodilla izquierda, alargando un complicado inicio de temporada con las lesiones.

"Nuestro jugador Marco Asensio se sometió con éxito a una artroscopia en España bajo la supervisión de nuestro médico del club debido a una lesión de cartílago en la rodilla izquierda. Se espera que su tratamiento y rehabilitación duren aproximadamente tres meses", dijo el parte médico de su club.

El internacional español había reaparecido a principios de octubre tras un problema muscular que le mantuvo apartado del equipo turco durante seis partidos. Ahora, el ex del Real Madrid, que el año pasado lució en el Fenerbahçe, con 11 goles y 13 asistencias en la liga, ve de nuevo frenado su segundo año en Turquía.