Mariona Caldentey: "No podemos fallar, bajo presión respondemos"

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Mariona Caldentey explicó que la vigente campeona de la Liga de Naciones se encuentra "bajo presión" de cara al duelo de este viernes contra Portugal, ya que no pueden "fallar" en busca de llegar a la 'Final Four' y defender título, después de la derrota ante Inglaterra.

"Portugal siempre es una selección difícil, conocemos a muchas jugadoras que juegan en España y bueno nos servirá para preparar la EURO seguro, para poder ajustar cosas, pero espero que mañana ya hagamos muchas cosas bien y tener la victoria", apuntó sobre el duelo en el Capital do Móvel de Pacos de Ferreira.

Mariona fue preguntada por la falta de puntería de una España que ha demostrado "mucho potencial ofensivo". "No es un tema que se haya hablado y ni que preocupe. Es verdad que contra Inglaterra no conseguimos meter un gol pero bueno, Inglaterra también es una selección muy buena. Contra Bélgica metimos tres, hemos demostrado que tenemos mucho potencial ofensivo", afirmó.

"El gol no depende de sólo una jugadora y obviamente nosotras lo queremos hacer bien y mejor y meter los máximos goles pero no siempre sale como uno quiere. Obviamente seguimos mejorando y practicando pero no es un tema que preocupe al grupo", añadió.

Por otro lado, la jugadora del Arsenal se refirió a la importancia de esta ventana de la Liga de Naciones y los seis puntos en juego. "Obviamente queremos y necesitamos los seis puntos en este parón porque en el anterior no puntuamos los seis. Eso hace ir un poco a contracorriente, queremos quedar primeras de grupo y eso nos obliga a salir a ganar y no podemos fallar", confesó.

"Yo creo que somos un grupo, un equipo, que bajo presión respondemos y rendimos bien. Por suerte nos estamos acostumbrando a tener éxito y a ganar y eso implica que las expectativas están altas y hay que aprender a convivir y a trabajar con ello y creo que el grupo se siente cómodo con ello y somos conscientes del nivel que tenemos y lo queremos demostrar cada partido", añadió.

Además, Mariona habló del peligro y la calidad de Portugal. "Es una selección muy agresiva, hace el partido muy incómodo, con jugadoras de mucha calidad. Nos van a tener muchas ganas y en su campo va a ser un partido complicado", terminó.