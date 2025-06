Mariona Candeltey: "Sueño con ganar la Eurocopa, lo que importan son los títulos colectivos"

LAS ROZAS (MADRID), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Arsenal y la selección española Mariona Caldentey comentó este martes que sueña con "ganar la Eurocopa" más que con ser Balón de Oro porque cuando las cosas van bien a nivel individual es lo "mejor para el equipo" y que lo mas importante son "los títulos colectivos", además destacó a Alemania, Inglaterra y Francia como los tres principales rivales de España para hacerse con el título.

"Sueño con ganar la Euro. Cuando las cosas a nivel colectivo van bien es mejor para el nivel individual y cuando a nivel individual rindes es mejor para el equipo. Lo que importa son los títulos colectivos. Obviamente el Balón de Oro, si se queda en España, nos haría mucha ilusión a todas y hay talento y calidad para que sea así, pero al final lo que hay que pensar es en hacer una buena Euro", afirmó la internacional española del Arsenal a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Mariona afronta su segunda Eurocopa como una de las cinco capitanas, aunque cree que su rol "no cambia mucho". "Hay muchas jugadoras con mucha experiencia y peso a las que el equipo va a escuchar. Obviamente las dos primeras son Irene Paredes y Alexia Putellas, que son las mejores capitanas que podemos tener. Cuando ellas hablan todo el mundo calla. Hay mucho respeto y mucha confianza en ellas y lo demás, pero todo lo que podamos ayudarles y quitarles un poco de trabajo seguro que también lo agradecen", apuntó.

La mallorquina habló del descanso antes del torneo, ya que llevan "veranos muy ocupados" algo que ve como una "buena señal". "Intento alargar al máximo el tiempo de descanso, y es algo que se agradece porque antes de venir aquí tienes que estar entrenando. Es decir, realmente no todos los días son de vacaciones. Poder tener algunos días de no pensar en eso y poder realmente desconectar y descansar creo que se agradece y sientan bien", explicó.

En cuanto a las principales rivales de España, actual campeona del Mundo en el torneo, la del Arsenal cree que Alemania siempre es una selección que "a nivel personal" les "cuesta jugar" ante ella. "También estarán ahí Inglaterra, que llegó a final de Euro y del Mundial, o Francia, que aunque no haya ganado ningún torneo siempre meten un poco de respeto porque pueden hacerlo muy bien", agregó.

Sobre la posición que puede ocupar en el ataque de España, Mariona dejó claro que lo que quiere es "jugar", aunque cuando lo hace con la selección suele jugar "más por fuera", algo a lo que está "acostumbrada". "En el club he acabado jugando más dentro por necesidad del equipo, por contexto, y también me he adaptado bien. Que pueda jugar en muchas posiciones es bueno para mí", explicó.

"Seguramente sea un rol más desde el extremo. La verdad es que vamos cambiando y a veces cambia durante el partido o el campeonato. Me tendré que adaptar, no sé cuál es la idea de Montse Tomé. Estoy entrenando en los dos perfiles, así que voy a intentar estar lista para jugar en los dos", matizó la jugadora natural de Felanich.

La ex del Barça también habló del título de Champions logrado con el Arsenal ante, precisamente, sus ex compañeras: "Obviamente la situación este año es diferente. Fue raro jugar la final contra ellas, pero al final hay mucho respeto y admiración entre nosotras. Obviamente yo acabé contenta y ellas con rabia y más tristes. Ojalá todas esas emociones nos ayuden a estar bien en la EURO con España".

Una Mariona Candeltey que consoló a sus compañeras de selección con las que se ha reencontrado en la concentración, donde ha podido charlar "más tranquilamente", aunque señaló que la final de la Champions "está pasada" ya y que ahora están centradas en el "mismo objetivo".

La '8' de España elogió a su compañera Claudia Pina por la gran temporada que está haciendo y por el momento de forma "espectacular" que está atravesando. "Todo lo que toca se convierte en gol. Es una jugadora súper especial. En general, en la línea de ataque tenemos mucha voluntad, variedad y gente diferencial, y eso es positivo para el equipo", expuso.

La campeona del mundo también valoró de manera "muy positiva" su primer año lejos del fútbol español. "Tuve un tiempo de adaptación, pero me lo pusieron muy fácil. Encontrarme en situaciones diferentes, en contextos diferentes, me hace crecer. He jugado mucho más atrás de lo que había hecho y eso ha hecho que tenga que mejorar otras facetas del juego", subrayó.

Por último, Mariona Caldentey manifestó el "privilegio" que es para ella ser "un espejo" para todas las niñas que sueñan con ser profesionales. "El futuro que tenemos en España es buenísimo, porque tenemos muchas jugadoras muy buenas en las que fijarse, y no sólo por como juegan al fútbol. Es una responsabilidad intentar dejar un buen legado como a nosotras nos dejaron", concluyó.