Archivo - Martin Anselmi, entrenador del Elche CF. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

"Somos un equipo que nunca se da por vencido, que compite y los triunfos en casa llegarán", subrayó el técnico del Elche

ELCHE (ALICANTE), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Martín Anselmi, afirmó que la única forma de ganar este sábado (18:30 horas) la "jerarquía" del Atlético de Madrid en el Martínez Valero, partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, es "con el colectivo", y aseguró que los triunfos en el estadio franjiverde -donde sólo ha sumado un punto contra el Celta- en este curso 2026-27 acabarán llegando.

"No podemos desconocer la jerarquía del rival que está enfrente. Al final este tipo de escenarios nos invita a tener que ser nosotros, a tener que tener el foco en la competitividad y saber que son rivales que en los detalles no perdonan y que lo más importante es ganar. Cualquier jerarquía la única forma de que puede ser vencida es a través del colectivo", dijo en rueda de prensa.

Martín Anselmi anunció que "lo más probable" es que el centrocampista francés cedido por el club colchonero, Thomas Lemar, no entre en la convocatoria por la sobrecarga muscular leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo en la segunda parte del anterior encuentro contra el Levante.

Tampoco estará el lateral Rubén Sánchez por lesión, pero sí los centrocampistas Marc Aguado y Ali Houary, que ya se han unido a los entrenamientos de un grupo que ha hecho autocrítica tras encajar un nuevo tanto en los minutos finales en el Ciudad de Valencia, y que le apartó de su tercer triunfo a domicilio.

"Creo que venimos de jugar un partido contra el Levante en el que con el balón no se vio nuestra mejor cara. A partir de ahí, debemos entender que podemos tener un partido malo en alguna de las facetas del juego, pero no podemos dejar de reconocer que somos un equipo que compite hasta el final", destacó.

En este sentido, abundó en que el Elche es "un equipo que nunca se ha por vencido" y tiene la "resiliencia" de salir adelante e ir a remontar y trabajar con un jugador menos como ante el Espanyol. "Creo que eso es lo que nunca nos puede faltar. Creo que la estructura a la hora de atacar no era la que veníamos trabajando y lo que nos faltó en el último partido. Hemos charlado y hemos hecho énfasis en eso. A nivel defensivo creo que nos faltó estar juntos como lo hemos hecho en otros partido", analizó.

"EL MEJOR MAESTRO ES EL RIVAL"

Anselmi indicó que el "mejor maestro" que tienen los entrenadores "es el rival". "Porque nos contrarresta lo que nosotros imaginamos, sino ganaríamos siempre. Y tenemos que encontrar soluciones porque sino seríamos un equipo predecible", manifestó el técnico argentino, que buscó las causas de no ganar en el Martínez Valero.

"Tenemos que ir a intentar ganar y da igual el marco. Este año no estamos pudiendo hacerlo en el Martínez Valero, pero son circunstancias que se van a cambiar, y que los triunfos de local van a aparecer porque nuestra competitividad es la misma. No hay nada más lindo en el fútbol que tener puntos en tu casa y festejarlos con tu gente", esgrimió.

Acerca de enfrentarse a su compatriota Diego Pablo Simeone, el entrenador del Elche reiteró que estar en LaLiga implica enfrentarte a los mejores entrenadores. "Para mí como entrenador siempre es un privilegio enfrentarme a los mejores, y creo que el 'Cholo' es uno de los mejores y le tengo una profunda admiración por cómo se sostiene tantos años en la élite y que consigue estar siempre compitiendo ininterrumpidamente", comentó.

Para lograr ese primer triunfo en casa la clave estará, según Anselmi, es "a través del balón" porque cuanto menos lo tenga el Atlético "menos daño te hacen". "Y lo segundo es 'viajar' juntos, que cuando el equipo ataque ataquemos todos y cuando defendamos defendamos todos juntos. Más allá del Atlético creo que esa tiene que ser nuestra esencia", señaló.

Para él, enfrentarse a Julián Álvarez es estar en el lugar donde soñabas con estar. "Se trata de vivir el presente. Los seres humanos naturalizamos lo que estamos viviendo, y cuando miramos para atrás decimos que no lo disfruté tanto", concluyó en alusión al ariete argentino, discutido por la hinchada atlética por su deseo de abandonar el club el pasado verano.