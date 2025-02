Martín-Prieto: "Sabíamos que, en cuanto entrara un gol, entrarían todos los demás"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Cristina Martín-Prieto ha afirmado que sabía "que, en cuanto entrara un gol, entrarían todos los demás", habiendo marcado ella el del triunfo para la selección nacional por 3-2 frente a Bélgica, en la jornada 1 dentro del Grupo A3 en la Liga de Naciones.

"Sabíamos que ellas podían ser rápidas, que tenían jugadoras rápidas, que los fallos no iban a penalizar y así ha sido. Pero bueno, el equipo no ha dejado de intentarlo. Hemos tenido ocasiones, no nos entraba el gol y al final sabíamos que, en cuanto entrara uno, entrarían todos los demás", aseguró la delantera al micrófono de RTVE.

Sobre el césped del Estadio Ciutat de València, dijo tras el partido estar "contenta" por ese gol en el descuento. "El equipo se lo merecía, estábamos intentándolo, no entraba y al final se tenían que quedar los puntos aquí. Esta victoria obviamente va para Valencia", comentó.

"Es la segunda vez que entro y marco o resuelvo el partido. Pero bueno, contenta", repitió. "Lo que quiero es estar aquí y estar disfrutando. Da igual si ha sido a la primera o a la segunda llamada, al final es disfrutar, darle la victoria a esta afición y obviamente a este grupo", insistió Martín-Prieto finalmente.