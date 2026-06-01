Más de 400 niños y jóvenes cierran la temporada de fútbol solidario de LaLiga en Za'atari y Azraq. - LALIGA

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las competiciones deportivas del proyecto 'LaLiga | Za'atari & Azraq Social Project' han puesto el broche final a una nueva temporada en los Campos de Refugiados de Za'atari y Azraq (Jordania), consolidando el fútbol como una herramienta de inclusión, convivencia y desarrollo personal para cientos de niños, niñas y jóvenes refugiados.

La iniciativa, impulsada desde 2018 por el departamento de Proyectos Deportivos de LaLiga y la Fundación LaLiga junto a AFDP Global (Association Football Development Programme), trabaja para mejorar la calidad de vida de la población refugiada a través del deporte, promoviendo además la formación y el empoderamiento de mujeres y hombres mediante programas educativos y deportivos basados en los valores positivos del fútbol.

Las jornadas finales de competición, celebradas durante las últimas semanas en ambos Campos de Refugiados, reunieron a decenas de equipos y participantes de diferentes categorías.

En Za'atari participaron 286 niños y niñas y 47 personas adultas, distribuid os en 26 equipos que disputaron un total de 106 partidos. En Azraq, la competición contó con 144 niños y niñas y 30 personas adultas, repartidos en 16 equipos y 60 encuentros celebrados.

Los actos de clausura celebrados en Za'atari y Azraq congregaron además a más de 700 personas entre jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, árbitros y árbitras, personal de organización y representantes de distintas entidades colaboradoras del proyecto, entre ellas UNHCR, Save the Children, Lutheran World Federation, Questscope, Saudi Arabia Football Federation, Plan International, Terre des Hommes, UEFA Foundation for Children y Norwegian Refugee Council.

Las competiciones, que han tenido las categorías U14 y U16 masculinas, y U15 y U18 femeninas, han contado con el apoyo de 16 clubes de LALIGA, que han cedido el nombre y las equipaciones oficiales de sus equipos para los participantes del proyecto: Atlético de Madrid, Burgos CF, Cádiz CF, CD Leganés, CD Tenerife, Getafe CF, Granada CF, Racing de Santander, RC Celta, RC Deportivo, Real Betis, Real Zaragoza, SD Eibar, UD Almería, Valencia CF y Villarreal CF.

Durante las ceremonias de clausura se entregaron trofeos a los equipos campeones de cada categoría y, además, todos los niños y niñas participantes recibieron una medalla conmemorativa y un balón oficial de LaLiga. Del mismo modo, se concedieron reconocimientos especiales a aquellos participantes que mejor representaron los valores fundamentales de la competición, como el trabajo en equipo, la solidaridad, el juego limpio, la igualdad y el respeto.