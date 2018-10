Mata, "emocionado ante la posibilidad" de volver a la selección con Luis Enrique

Publicado 25/07/2018 12:07:22 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Manchester United Juan Mata se muestra "emocionado ante la posibilidad" de volver a la selección española con la llegada de Luis Enrique Martínez como nuevo seleccionador y es optimista de cara al futuro del combinado nacional pese al revés en el Mundial de Rusia porque "hay una buena mezcla" de jóvenes y veterano y "el talento y la calidad están ahí".

"Estoy de nuevo emocionado por la posibilidad de volver a la selección. Es obvio que quiero hacerlo e intentar jugar tantos partidos como pueda con la selección", expresó Mata en una entrevista a 'ESPN FC'.

El asturiano remarcó que piensa que "el futuro puede ser todavía brillante" para el combinado nacional. "Tenemos jugadores jóvenes que están llegando y que tienen el nivel para competir. Tenemos algunos veteranos que llevan ahí varios años y tenemos la experiencia, por lo que creo que es una buena mezcla y por ello espero que puede haber un buen futuro para el fútbol español. Creo que esta generación es diferente (a la anterior), pero que la calidad y el talento están todavía ahí", comentó.

Mata, que no va con la selección desde 2016, confesó que se sintió "decepcionado" por no acudir al Mundial, pero que eso no le impidió desear que el equipo se proclamase campeón. "Creo que teníamos un equipo para ganar, que teníamos los jugadores para jugar y pelear por otro gran trofeo", indicó.

"Pensé que íbamos a hacerlo mejor de lo que lo hicimos y creo que todos lo pensábamos, pero esto es fútbol y estas cosas pasan, no funcionó tan bien como queríamos", remarcó tras la eliminación por penaltis en octavos ante Rusia. "Ahora, las cosas han cambiado. Tenemos un nuevo seleccionador, que ha jugado en la selección en muchos partidos y que ha dirigido a grandes equipos", advirtió.