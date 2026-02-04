Matarazzo: "Este equipo cree en sí mismo, lo hemos demostrado muchos partidos"

Pellegrino Matarazzo - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, celebró que su equipo "cree en sí mismo" y lo demostró una vez más este miércoles remontando (2-3) al Deportivo Alavés para llegar a semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

"Es bonito hacer historia. Los chicos lo están haciendo bien. No empezamos bien este partido. El equipo cree. Hay momentos que nos engancharon al partido, como la parada de Remiro y los cambios que lo lograron también. Este equipo cree en sí mismo, lo hemos mostrado muchos partidos, queremos seguir así", afirmó en rueda de prensa.

El técnico estadounidense, que llevó a los vascos a su tercera semifinal de Copa seguida, confesó que deben seguir mejorando. "Tenemos muchas cosas que mejorar. No defendimos bien, fuimos mejores en partidos anteriores. No presionamos bien, no seguimos al hombre, los goles, el penalti que concedimos. Siempre podemos mejorar, también nos quedamos con las cosas que hicimos bien", dijo.

"Supone mucho para los jugadores. Antes del partido sentimos a la afición, es algo especial para todo el club, la ciudad. Estamos emocionados del próximo paso, pero antes tenemos al Elche", añadió.

Por otro lado, Matarazzo vio fundamental la entrada de Luka Sucic, Orri Oskarsson, autor del 2-3, o un Dani Díez que pese a "sus primeros minutos con el primer equipo", pareció uno más. "Muy contento especialmente con los jugadores que entraron del banquillo", afirmó, reconociendo que en "el momento decisivo del partido, Remiro estuvo ahí" deteniendo el posible 3-1.

"Si queremos ganar la Copa tenemos que eliminar a los mejores equipos", terminó, sobre los posibles rivales en semifinales con el sorteo de este viernes.