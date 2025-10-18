Mateo Joseph y Antony montan su fiesta en el Pizjuán y La Cerámica

El delantero español firmó la remontada del Mallorca y el brasileño empató para el Betis en el 94'

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis rascó un empate (2-2) en el descuento a domicilio contra el Villarreal y el Mallorca venció con remontada (1-3) al Sevilla este domingo, con el protagonismo de Antony y Mateo Joseph, en la jornada 9 de LaLiga EA Sports.

El cuadro bético disfrutó de la pegada del delantero brasileño, felizmente unido a la causa del Betis una temporada más. El equipo de Manuel Pellegrini fue valiente en el inexpugnable campo de La Cerámica, pero el Villarreal tuvo la pegada en el primer tiempo para irse con 1-0 con el gol de Tajon Buchanan, sin más ocasión que esa.

El 'Submarino' le dio la vuelta al dominio visitante y en la reanudación rozó el segundo. El Betis respondió con sus llegadas pero de nuevo fue el gol amarillo el que subió, de Alberto Moleiro pasada la hora de encuentro. El partido no se acomodó, porque entonces Antony firmó un golazo desde fuera del área.

Los andaluces recortaron distancias y el choque siguió vivo, sin un destino claro hasta que otra vez la zurda de Antony mandó a la red el 2-2 en el minuto 94. Cinco jornadas sin perder para un Betis (16 puntos) que sujetó del pie al Villarreal (17) en la tabla, tercero y cuarto, ambos en zona de Liga de Campeones.

Mientras, el Sevilla vio escaparse la sesión matinal en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a pesar de que se adelantó al cuarto de hora por medio de Rubén Vargas. Los de Matías Almeyda, en buena dinámica sobre todo comparado con su historia reciente de penurias, no acusaron a priori la temprana lesión de César Azpilicueta y buscaron el segundo pero perdonaron y, en el segundo tiempo, cambió el guion.

El cuadro andaluz se dejó ir, cometió errores y metió en el partido a un Mallorca que, pese a llegar a Nervión como colista, tiene el gen de Jagoba Arrasate aún muy vivo. El cuadro balear terminó apretando el primer acto y volvió así en la reanudación, de nuevo con Jan Virgili. Juanlu tuvo el 2-0 para el Sevilla y Arrasate dio la alternativa a Mateo Joseph, quien sería decisivo.

El olfato de Vedat Muriqi empató el partido a 20 minutos del final y, dos goles en cinco minutos de Mateo Joseph culminaron la remontada de un Mallorca que empieza a recordar al del año pasado. Mientras, el Sevilla, séptimo, asumió que, de momento, aún tiene trabajo para aspirar a una posición en la zona noble.