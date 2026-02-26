Matthäus apoya que el Mundial lo disputen 48 selecciones: "Es un regalo para muchos países"

Archivo - El exjugador alemán Lothar Matthaus, en una imagen de archivo. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN 26 Feb. (dpa/EP) -

El exjugador alemán Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990, expresó este jueves su firme apoyo al nuevo formato del Mundial de fútbol, que por primera vez contará con la participación de 48 selección, ya que lo califica como "un regalo para muchos países" que tendrán la oportunidad en la edición de este verano de participar "por primera vez".

"El entusiasmo que este Mundial generará entre las personas es para mí un verdadero regalo y para muchos países que participarán por primera vez", manifestó Matthäus en una entrevista con la FIFA, con motivo del décimo aniversario de la presidencia de Gianni Infantino.

El alemán se mostró "contento" por el aumento en el número de selecciones que participarán en el Mundial de este verano que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. "No pienso que 48 países sean demasiados para un Mundial. El fútbol está en constante evolución, al igual que el resto del mundo. Me alegra que países como Uzbekistán, Jordania y otros, que participarán por primera vez, no solo vean el Mundial por televisión, sino que también estén allí", destacó el exjugador de 64 años.