Mbappé derriba el muro en Getafe

El francés hizo el 0-1 con el que el Real Madrid recuperó el liderato tras un tenso final con dos rojas en el Coliseum

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó (0-1) al Getafe este domingo en la novena jornada de LaLiga EA Sports gracias al gol de Kylian Mbappé en el minuto 80, justo cuando más caliente se puso el derbi en el Coliseum, que terminó con dos expulsados en los locales y el conjunto blanco de nuevo en el liderato antes del Clásico.

Los de Xabi Alonso tuvieron paciencia y, sin cometer errores, aguantaron el duro hueso de roer que fue el conjunto de José Bordalás en su casa. Sin sufrir atrás, la empresa visitante fue encontrar el camino al gol, y lo hizo una vez más Mbappé, bien detectado entre los centrales por Arda Güler en un momento clave.

Dos minutos antes, Nyom había sido expulsado por roja directa, cuando apenas llevaba un minuto en el campo, por soltar el brazo sobre el rostro de Vinícius sin el balón por medio. Munuera Montero lo tuvo claro y, en medio de la tempestad, Mbappé, máximo goleador de la Liga con diez tantos, batió a David Soria.

El colegiado tampoco dudó en expulsar por segunda amarilla a Álex Sancris, aunque precisamente con dos menos y en el descuento, llegó la mejor ocasión del Getafe, que salvó un enfadado Thibaut Courtois, en mano a mano con Abu Kamara. El Madrid cumplió así antes del Clásico contra el FC Barcelona, para llegar a la cita como líder con 24 puntos por los 22 de los catalanes.

Los de Alonso no escaparon desde el primer tiempo de la trampa del Coliseum, aunque el mejor del 'Geta' fue David Soria. Los blancos dominaron el balón y llegaron a las inmediaciones del meta local, que sacó la primera a Kylian Mbappé, y el francés mandó otra fuera sin haberse cumplido diez minutos de partidos.

Pese a la sensación de peligro del Pichichi de Primera, los de José Bordalás empezaron a sentirse cómodos sobre el césped. Las ocasiones del Madrid escasearon, mientras el 'Geta' asomó con un gran remate de Álex Sancris desviado por poco, hasta el tramo antes del descanso, donde rondaron el gol Rodrygo y Fede Valverde.

Tras el descanso, el Madrid invitó a crecerse a su rival bajando el ritmo. La presión azulona funcionó mejor si cabe y los de Alonso empezaron a ver cada vez más grande el muro del sur de la capital. Vinícius entró al rescate y la defensa del Getafe le pilló la matrícula desde que puso un pie en el césped del Coliseum.

El brasileño desquició a más de uno y más de dos, pero el Madrid seguía incapaz de abrir la lata, pese a buenos balones de Rodrygo y más de una falta de mucho peligro. Al final, la imprudencia de Nyom cambió el partido y, más aún, el gol a continuación de Mbappé y la luz que dio Güler entrando desde el banquillo. Los de Bordalás murieron en la orilla, perdiendo además dos jugadores dentro de su corta plantilla, y el Madrid recuperó el mando de la Liga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE, 0 - REAL MADRID, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

GETAFE: David Soria; Kiko Femenía (Nyom, min.76), Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín (Kamara, min.87), Milla, Arambarri; Sancris y Liso (Coba, min.90).

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Alaba (Asencio, descanso), Carreras; Camavinga (Güler, min.65), Tchouaméni, Bellingham (Gonzalo, min.80); Mastantuono (Vinícius, min.55), Mbappé y Rodrygo (Brahim, min.80).

--GOL:

0 - 1, min.80, Mbappé.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Duarte (min.48), Kiko Femenía (min.63) y Sancris (min.74) por parte del Getafe. Y a Tchouaméni (min.95) en el Madrid. Expulsó por roja directa a Nyom (min.77) y a Sancris por segunda amarilla (min.84).

--ESTADIO: Coliseum, 10.090 espectadores.