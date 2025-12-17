Mbappé y Lunin sostienen al Real Madrid en Copa

El delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid CF) celebra un gol ante el CF Talavera de la Reina en 1/16 de la Copa del Rey 2025-26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid avanzó este miércoles a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 después de vencer por 2-3 al CF Talavera de la Reina, en un partido que el conjunto merengue pareció finiquitar en la primera mitad, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a una última parada salvadora de Andriy Lunin frente a un equipo local que soñó hasta el descuento con la machada.

El equipo de Xabi Alonso encadenó en El Prado su segunda victoria consecutiva, algo que no lograba desde el 1 de noviembre, hace más de un mes, después de un doblete de Mbappé, que ya suma 58 en 2025 y está a solo uno del récord de Cristiano Ronaldo, y otro en propia puerta del defensa Manuel Farrando. Un triunfo que tuvo emoción final por dos tantos del equipo talaverano.

El tolosarra alineó un equipo con muchas novedades, como la de Endrick -titular por primera vez desde el mes de mayo-, y con muchos jugadores con pocos minutos hasta ahora. El 0-2 al descanso hacía intuir un pase plácido, pero el equipo merengue bajó la tensión y un gol de Nahuel Arroyo al final hizo creer a los suyos, que se vieron de nuevo a un gol con el 2-3 de Di Renzo, pero Lunin despertó al Talavera del sueño con una sensacional parada.

El Real Madrid pudo encaminar el partido a las primeras de cambio, cuando un error defensivo del equipo local permitió a Endrick dejar solo a Mbappé dentro del área, pero el francés tardó mucho en definir en el mano a mano y falló ante Jaime González. El Talavera respondió rápido, con una acción algo embarullada dentro del área, pero acabó en nada.

El equipo de la Ciudad del Tajo se protegía bien atrás e intentaba aprovechar los espacios de un Real Madrid muy volcado para acercarse a la meta de Andriy Lunin, quien fue clave desbaratando el primer disparo a puerta del conjunto entrenado por Alejandro Sandroni. Pero los blancos embotellaban poco a poco a su rival, con un sistema de tres centrales, con una intensa presión tras pérdida.

Acoso madridista contra la defensa local, encontrando con facilidad pases interiores y disfrutando de dos grandes ocasiones de Gonzalo García, de cabeza, y Dani Ceballos, tras una gran jugada personal, que no terminaron en gol. Mientras los locales intentaban estirarse y Di Renzo pudo disparar cerca del palo, Álvaro López estuvo providencial sacando un balón en línea de gol.

Pero el marcador se movió desde los once metros. En una eliminatoria todavía sin VAR, Cuadra Fernández señaló mano en el área de un defensa local y Mbappé esta vez no falló ante Jaime González para hacer el 0-1. Y el francés tuvo mucha culpa también el 0-2 con el que se llegó al descanso, ya que una jugada personal pisando línea de fondo acabó con un tanto en propia meta de Farrando, para dar una cómoda ventaja a los blancos.

Ya en la segunda mitad, con un Talavera más desordenado y con menos tensión en defensa, de nuevo Mbappé estuvo cerca del tercer tanto de su equipo, pero su vaselina ante el meta local se fue desviada. Era el conjunto merengue el que marcaba el ritmo en todo momento, con la sensación de que no estaban pisando a fondo el acelerador.

El '10' galo era prácticamente el único jugador que generaba peligro, pero se encontró con un acertado Jaime González, que también mantuvo el 0-2 con una gran parada a un lanzamiento de falta de Arda Güler superada ya la hora de partido. Mientras, el Talavera, cansado por el esfuerzo defensivo, sacó fuerzas, ayudado también por los cambios, para disfrutar de un par de acciones para poner en problemas a Lunin, sin éxito.

Pero la tranquilidad para el Real Madrid se esfumó en el 80', cuando el central Farrando, desquitándose del gol en propia puerta, apareció en el área como si de un extremo se tratara para servir en el segundo palo el 1-2 a su compañero Nahuel Arroyo. El gol, ya con Rodrygo Goes, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni en el campo, dio alas los locales arropados también por El Prado.

Los minutos finales fueron intensos. Mbappé, ayudado por un error del portero, puso el 1-3 en un disparo que parecía manso, pero una falta innecesaria de Bellingham en la frontal ya en el descuento permitió al Talavera marcar el 2-3, obra de Di Renzo tras golpear el balón en el larguero. Los blancos se cayeron física y futbolísticamente, y fue Lunin quien salvó a los suyos con una gran estirada en los últimos segundos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CF TALAVERA, 2 - REAL MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

CF TALAVERA: González; Cuenca (Molina, min.46), López, Farrando, Roig (Arroyo, min.59); Gallardo (Molina, min.77), Pitu, Navarro, Sánchez (Capo, min.46); Di Renzo y Moreno (Montero, min.69).

REAL MADRID: Lunin; Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos (Cestero, min.86), Güler (Bellingham, min.78); Endrick (Tchouaméni, min.78), Mastantuono (Rodrygo, min.66), Mbappé; y Gonzalo García.

--GOLES:

0-1, min.41: Kylian Mbappé (p).

0-2, min.45+1: Manuel Farrando (en pp).

1-2, min.80: Nahuel Arroyo.

1-3, min.88: Kylian Mbappé.

2-3, min.90+1: Di Renzo.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a Gallardo (min.38) por parte del CF Talavera. Y a Bellingham (min.90) en el Real Madrid.

--ESTADIO: El Prado.