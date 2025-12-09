Mbappé no se entrena con el grupo en la previa del Real Madrid-Manchester City

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, ante el RC Celta en LaLiga EA Sports 2025-26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé no se entrenó este martes junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Real Madrid en Valdebebas en la previa del Real Madrid-Manchester City de la sexta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, según informó el club merengue en su página web.

Mbappé, 'pichichi' de la Liga de Campeones con 9 dianas, sufrió en la derrota por 0-2 frente al RC Celta de este domingo una rotura en el dedo anular de la mano izquierda. Pero, además, el atacante galo podría haber acabado el duelo doméstico con molestias en la pierna izquierda, por lo que es duda para medirse al conjunto 'cityzen'.

Tampoco se ejercitó sobre el césped, y sí en el interior como Mbappé, su compatriota Eduardo Camavinga, que ya entró en la convocatoria ante el Celta tras su lesión en el tobillo, pero ahora vuelve a ser seria duda para el duelo ante el City.

El partido frente a los gallegos también dejó la grave lesión de Éder Militao en un Real Madrid que podría tener contra el equipo inglés hasta ocho bajas (también Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy y David Alaba).