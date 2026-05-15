Mbappé: "No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla"

Kylian Mbappé, suplente en el partido del Real Madrid contra el Real Oviedo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha dicho que "estaba listo para ser titular" ante el Real Oviedo y que su suplencia se debía a que su entrenador lo considera "el cuarto delantero de la plantilla", pero aun así ha negado estar "enfadado" con Álvaro Arbeloa porque "siempre hay que respetar la opinión de un míster".

"Estoy bien. Estoy muy bien, al 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final lo acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Yo pienso que juego bien, hemos jugado bien y hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo", dijo Mbappé este jueves en zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu.

"Fue una gran pena para mí no jugar el Clásico. Es un partido que me encanta jugar, siempre he metido goles contra ellos. Fue una pena para mí no estar ahí y ayudar al equipo. Así es la vida", aludió al tropiezo anterior de los merengues en LaLiga EA Sports, ante el FC Barcelona.

Esa derrota del Real Madrid fue la consecución del título liguero para los culés, y la respuesta de parte del Bernabéu en esta jornada 36 ante el Oviedo fue silbar. "No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada. Es una manera para ellos de hablar, de expresar una opinión. No hay que coger lo personal. Cuando tú ves la historia de mi carrera, he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba", indicó.

"La vida de un jugador de la Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo. Es la vida. No para estar contento, pero pienso que es la única manera de entender eso. Si hay una otra, no la entiendo", dijo Mbappé sobre su revuelo mediático de sus meses recientes como merengue.

No en vano, recibió críticas por haber viajado a Italia mientras se recuperaba de una lesión. "La verdad es que lo de no estar en Madrid tenía la autorización del club. Yo pienso que yo no era el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. No he entendido ahí lo que dice la gente, pero hay que aceptarlo. Pienso que un futbolista no tiene siempre que entenderlo, es aceptarlo, ir adelante y pasar y cambiar la situación. Pienso que puedo cambiar esta situación fácilmente", señaló.

De nuevo los periodistas le cuestionaron por su suplencia. "Pregunta al míster, ¿qué quieres que te diga?", respondió al respecto. "Yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puedes estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster. Hay que trabajar duro en el entreno y en los partidos para ser titular", apuntó.

"Yo prefiero hablar aquí. Ssé que hay mucha gente que no habla y yo tengo que mirar a la prensa para saber lo que piensan. Al final yo prefiero hablar aquí, de mi boca, y así es más fácil y es más claro", apostilló el delantero francés en la zona mixta del estadio blanco.

"Tenemos que aceptar que la gente no esté contenta. Nos duele mucho a nosotros porque tengo la sensación que hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido. Duele mucho a un jugador acabar sin títulos y ahora terminamos sin nada. Tenemos que aprender, tenemos que aceptar que la gente no esté contenta, tenemos que aceptar las críticas y tenemos que volver el próximo año con la intención de ganar", avisó.

Luergo admitió varias veces sentirse "muy feliz" como jugador del Real Madrid y evitó valorar el cambio de entrenador a mitad de campaña. "No es mi decisión eso. No es mi decisión, ya lo he dicho, mi única manera de responder es jugar bien y después ayudar a mis compañeros para dar todo por el escudo de Real Madrid", argumentó al respecto.

"Duele porque pienso que este año teníamos la oportunidad de hacerlo mejor y lo habíamos demostrado al inicio de la temporada, en la primera parte de la temporada. Pero así es la vida y todos nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar eso porque esto es Real Madrid. El Real Madrid es un equipo que gana y tiene siempre que ganar", advirtió.

Más tarde le repitieron pregunta sobre la destitución de Xabi Alonso y al llegada de Arbeloa al banquillo. "No es mi responsabilidad, lo he dicho antes, yo estoy aquí para jugar y siempre hay que defender el club de la mejor manera posible. Yo no hablo de nombres, de personas, yo hablo únicamente de lo que veo en el campo y pienso que podemos hablar de táctica, de todo, porque somos jugadores; pero el resto no es mi responsabilidad", insistió Mbappé en su larga comparecencia.

"Tengo gran relación con Xabi Alonso, seguro que va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xabi, pero es el pasado, nosotros tenemos que mirar adelante porque tenemos una situación en la que tenemos que mirar adelante a lo que podemos cambiar, mejorar y hacer mejor", recalcó el delantero francés.

Así, comentó que no había "ningún problema" con Arbeloa. "¿Cómo puedo tener un problema únicamente porque no juego? No. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada entrenador tiene su idea de juego, su filosofía, su cosa que le gusta o no, y eso como jugador tú tienes que aceptarlo. Únicamente yo tengo que trabajar para ser mejor que los demás", apostilló.

"Reacciono normal, soy jugador y hay que aceptarlo, dar lo mejor para el equipo y siempre ayudar. Yo he intentado ayudar cuando entro, entro con una asistencia para Jude [Belingham], hemos ganado y es lo más importante. Lo más importante son los once que están en el campo, tienen que dar todo y que el Madrid gane porque nosotros cuando ganamos somos más felices", ahondó en su análisis sobre el triunfo ante el Oviedo.

Justo después le preguntaron si querría irse del club blanco. "¿Por qué? No", contestó tajantemente. "Soy muy feliz aquí", agregó. "Nadie se va a morir esta noche y es normal cuando no ganamos. La afición elige jugadores para pitar y pienso que es normal. Ha pasado en el Real Madrid y ha pasado en todos los clubes del mundo, no sé lo que hay de muy especial en eso; cuando no ganamos, así es la vida", reiteró Mbappé.

Otro nombre que salió a la palestra fue el de Florentino Pérez. "El presi es el mejor presi del mundo, el mejor presi de la historia del Real Madrid, tenemos la suerte de tenerle y pienso que es un poco difícil el tratamiento [hacia Pérez] por todo lo que ha hecho para el Real Madrid... Pero pienso que es normal que la gente exprese una opinión, que no está contenta; pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el presi para este club", resaltó el atacante galo.

Luego definió a Pérez como "una leyenda de este club" y añadió sobre él que "representa mucho para los madridistas y para el club". "Al final es un honor para nosotros tenerlo y esperemos que vayamos a tenerlo el máximo tiempo posible", completó su respuesta sobre el presidente.

"Yo me he equivocado no ayudando al equipo a ganar títulos, es lo más importante. Lo importante aquí es ganar títulos, en eso me he equivocado como todos mis compañeros. Estas cosas son opiniones, la gente no sabe el contexto de todo, de por qué me fue ahí, si yo he tenido la autorización del club o no..., que yo sí tenía y al final eso únicamente vende papel y hace cosa a la gente. Pero la única cosa que es importante para mí, mi foco, es ganar títulos", zanjó, de nuevo, sobre su lesión.