Mbappé no viaja a Arabia Saudí

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, durante un entrenamiento. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé es la principal baja en el Real Madrid para la Supercopa de España, torneo que se disputa en Yeda (Arabia Saudí) y que arranca para los blancos este jueves, a las 20.00 horas, con la semifinal ante el Atlético de Madrid.

El club merengue desveló en su página web la convocatoria de Xabi Alonso para el torneo y en ella no figura Mbappé. El delantero galo tampoco estuvo disponible ante el Real Betis este sábado por su lesión de rodilla y no ha podido llegar a tiempo para disputar la Supercopa en Yeda.

El técnico tolosarra sí podrá contar con Huijsen. El internacional español, que se perdió el domingo la contundente victoria liguera ante el Betis (5-1), volvió este lunes a la dinámica de grupo después de superar una sobrecarga muscular, y ahora confirma su recuperación siendo parte de una expedición en la que también aparecen Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, aunque tengan complicada su participación en la semifinal.

También viajan a Yeda los canteranos Fran González, David Jiménez y Thiago Pitarch, y no lo hace el lesionado Éder Militao. La lista la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Carvajal, David Alaba, Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Huijsen y Jiménez; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos y Pitarch; y los delanteros Vinícius Jr, Rodrygo Goes, Gonzalo García y Franco Mastantuono.