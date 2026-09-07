Mbappé: "Pienso que este puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro"

Kylian Mbappé en rueda de prensa con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, tiene claro que en el Mundial, "la competición más importante", hizo "mucha historia" y que por eso tiene "la sensación" de que puede tener muchas opciones de ganar el Balón de Oro; mientras que, por otro lado, afirmó que todos los jugadores del equipo tienen que "mejorar para ayudar a la defensa" y que siguen "tranquilos" pese a la derrota ante el Real Betis porque están inmersos en "un proceso muy positivo".

"Cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia a los premios. Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte y tengo la sensación de que es un buen año para eso (ganarlo), pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo", afirmó Mbappé en rueda de prensa.

El de Bondy confesó que "siempre" se ve como el mejor del mundo, pero que esto "es algo muy personal" y que "cada uno tiene su opinión". "Claro que pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero son los periodistas los que van a votar para quién piensen que es el mejor jugador del mundo", insistió.

Por otro lado, sobre si es buena la compatibilidad con Vinícius Jr, recalcó que se trata de "una opinión de las millones que hay sobre el Real Madrid porque es el club más famoso y más grande del mundo". "No puedo controlar todo lo que se dice nosotros, pero tenemos el mismo objetivo de hacer que el Real Madrid gane partidos y títulos. Podemos escuchar cuando la gente hace opiniones como esta e intentamos siempre mejorar e ir adelante", zanjó.

En este sentido, eludió las comparaciones con otros jugadores como Raphinha o Ousmane Démbéle que trabajan mucho en la presión en sus clubes y si es algo que deberían hacer él y el brasileño. "¿Solo yo y Vinicius?", preguntó. "Claro que tenemos que mejorar, pero también puedo decir que yo meto más goles que los dos que has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente y yo quiero hacer las cosas de manera inteligente. No me gusta comparar porque yo pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen", aclaró.

"Todos los jugadores del Real Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa y que podemos conceder menos ocasiones y menos goles, pero también pienso que con el balón tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones de gol. Esto es la vida de un equipo de alto nivel que quiere ser el mejor del mundo", ahondó.

Mbappé dejó claro que no quiere debatir sobre "sacar tres jugadores fuera del colectivo" en relación también a la convivencia en el campo con Jude Bellingham. "Sé que eso le gusta a la gente, a los periodistas también y es completamente normal, tengo la mentalidad siempre de pensar cómo podemos mejorar y cómo podemos llegar listos al momento que va a contar en la temporada", advirtió.

El '10'recordó que juega "en dos posiciones diferentes en la selección y en el Real Madrid". "Son dos contextos diferentes y en cada uno tengo que dar el paso adelante. En la selección soy el capitán, aquí no, pero como jugador quiero mejorar no solo para Francia o el Real Madrid, es para mí como jugador y como la percepción que quiero tener del juego", comentó.

"He tenido muchos entrenadores que tenían una visión completamente diferente de ver el juego y eso me ha ayudado mucho a la manera que tengo de leer el juego, de ver cómo nos podemos adaptar a cada situación, que hay muchísimas en un partido", prosiguió al respecto.

En su tercer año, el internacional prefiere no a largo plazo porque "cada día es una experiencia en el Real Madrid". "Pienso únicamente en cómo puedo estar listo para el partido contra el Inter y cómo puedo ayudar a mi equipo a empezar bien la Champions porque es una competición muy importante para nosotros", indicó.

"ESTAMOS EN UN PROCESO POSITIVO, ESTAMOS MUY TRANQUILOS"

Tampoco cree que haya que mejorar el ambiente en el vestuario. "Es igual que el año pasado, únicamente hay un entrador diferente", advirtió. "Hemos perdido contra el Betis, pero hemos jugado bien y lo único en lo que hemos fallado es meter goles, que es la cosa más importante del fútbol y es mi responsabilidad. Pienso que estamos en un proceso positivo y que tenemos que mejorar, pero estamos muy tranquilos", reflexionó.

Por este motivo, el delantero ve positiva la llegada al banquillo de José Mourinho, "un tío que sabe ganar, cómo tener un grupo y que sabe dar la motivación a todo un club a todo su grupo para ir a la dirección y a ganar los partidos".

Y con el portugués coincide en que también le vale hacer "30 goles, pero con títulos". "Claro que si tengo que elegir entre los dos, elijo 40 goles con títulos, pero no voy a parar después de meter un número de goles. Quiero siempre marcar goles y ganar títulos, para mí no es un debate y no tienes que elegir, tú puedes hacer las dos cosas", expresó.

También achacó a "un análisis de fútbol" que no puede cambiar a que se relacione su marcha del PSG a que el equipo parisino haya ganado las dos última Champions. "Hay diferentes análisis, pero al final a veces también no son análisis, son cosas que venden, que hacen que hablan de ti. Creo que hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo", opinó.

Finalmente, resaltó la felicidad de volver a jugar este martes la Liga de Campeones, una competición que despierta "mucha ilusión y mucha determinación". "Empezamos en el Bernabéu y es una motivación más para nosotros como jugadores. Vamos a jugar un partido muy exigente, peor es la Champions y tenemos un placer enorme de jugar esta competición", apuntó.