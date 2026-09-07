Vinícius, antes de arrancar la Champions: "Estamos preparados y vamos a ganarla"

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, ante el Real Betis en LaLiga EA Sports 2026-27. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior deseó ganar la Liga de Campeones esta temporada y levantar la decimosexta Copa de Europa del club, un objetivo para el que están "preparados", porque está seguro de que van "a ganarla", "con confianza e ilusionado".

"Siempre que llega la Champions es algo diferente. Estamos preparados para este partido. Va a ser el primer partido contra un gran equipo. Tenemos que nos preparar bien mentalmente y técnicamente porque no va a ser fácil", expresó el extremo sobre el próximo rival en Champions, el Inter de Milán, en declaraciones a los medios del club recogidas por Europa Press.

Porque el objetivo del equipo blanco es levantar la decimosexta Copa de Europa de su historia. "Ojalá venga la 16. Estamos preparados. Creo que es nuestra competición, hace dos años que no lo hacemos bien y nuestro primer objetivo es estar entre los ocho mejores. Siempre con confianza e ilusionado con la Champions", dijo.

"A empezar bien la temporada de la Champions, que creo que va a ser diferente de los últimos dos años y vamos a ganarla", defendió el atacante brasileño, que aseguró que el equipo está "concentrado en llevar al Real Madrid al tope, como siempre".

'Vini' confesó que "era un sueño poder jugar la Champions" y marcar su primer gol. "No imaginaba que iba a marcar tantos y que iba a jugar aquí tanto tiempo. Con solo 26 años estar entre los capitanes del club más importante del mundo es algo muy importante para mí y para mi familia", reveló.

"Salí de un sitio muy pobre desde Brasil para llegar hasta aquí y quiero seguir haciendo historia, porque jugar aquí es un sueño y una oportunidad que no todos pueden tener. Ojalá puedan venir más goles, más Champions y el martes vamos a estar preparados y seguramente la conexión nosotros con el Bernabéu va a ser como nunca", deseó.

Para el brasileño, los goles en las finales de la Champions ante Liverpool y Borussia Dortmund son "los dos goles más importantes" de su vida y "que más" le han "dado la felicidad". "Es algo que queda para la historia, porque el primer gol siempre es importante, pero muchos jugadores marcan los primeros goles, pero pocos marcan en las finales. Estar en dos finales en el club más grande del mundo es algo que la gente no se va a olvidar y yo tampoco", agregó.

Finalmente, analizó al Inter, "un equipo muy fuerte físicamente" y que defiende "con cinco defensas", algo que les suele "dificultar". "Pero el míster ya tiene su plan de juego. Tenemos algunas bajas también, (Eduardo) Camavinga, Arda (Güler) y Bernardo (Silva) no pueden jugar, pero todos los jugadores que tenemos van a salir fuertes", concluyó.