Mediapro trabaja para "esclarecer" el fallo del VAR en la primera parte del Rayo-Barça

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa audiovisual Grup Mediapro ha admitido un "problema técnico relacionado con el sistema eléctrico" que impidió este domingo "el correcto funcionamiento" del servicio de videoarbitraje (VAR) durante la primera mitad del duelo entre Rayo Vallecano y FC Barcelona en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, saldado con empate (1-1).

En un comunicado oficial facilitado de madrugada, Mediapro señaló este lunes que los motivos del fallo eléctrico aún "no" habían "podido determinarse", pero que "está trabajando para esclarecer las causas del incidente".

"A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte", informó la nota sobre un partido don hubo un penalti a favor del Barça en el 39' y que no se pudo revisar, prevaleciendo la decisión del árbitro de campo.