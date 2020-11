El médico de Maradona no vería mal que volviese a su puesto de entrenador

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, reconoció este martes que el exfutbolista "se puso agresivo" cuando le comunicó que no podía irse a casa tras someterse a una neurocirugía, y admitió que no vería mal en que volviese a su puesto de entrenador de Gimnasia y Esgrima cuando se recupere.

"Cuando en el post operatorio le dije que se tenía que quedar me dijo que no y se puso agresivo. Entonces vimos un cuadro de abstinencia con sudoración y euforia", comentó Luque en declaraciones a Radio La Red.

El médico advirtió que "la neurocirugía podría correr riesgo" si el 'Diez' decidía irse a su casa, pero que en la actualidad su estado de salud es "bueno" y que ahora se plantea principalmente que "se le traslade a una casa en Nordelta", un complejo en el que vive Gianinna, una de sus hijas, en la zona del Gran Buenos Aires.

"Diego, con mucha lógica, me dice que qué hace aquí lógica porque se siente bien", añadió Luque que no ve mal la vuelta al banquillo del campeón del mundo en 1986. "Yo, como médico y persona, creo que a nadie hay que quitarle el trabajo, y más si le apasiona, si le da una vida, una rutina. Esa es mi sugerencia, pero muchas personas pueden opinar diferente para que Diego no tenga presiones y esté relajado. Y Diego donde menos presiones sufre es en una cancha", sentenció.