Megan Rapinoe: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca"

RENNES (FRANCIA), 26 Jun. (dpa/EP) -

La centrocampista y capitana de la selección de Estados Unidos, Megan Rapinoe, se mostró tajante sobre una posible visita a Donald Trump si conquistan en Francia la Copa del Mundo y dejó claro que ella no va a ir a "la jodida Casa Blanca", mientras que el presidente del país le pidió respeto a los símbolos y aprovechó la ocasión para invitar al combinado "gane o pierda".

"No voy a ir a la jodida Casa Blanca. No, no voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas, lo dudo", aseveró la jugadora de 33 años en una corta entrevista en video publicada por la revista estadounidense 'Eight by Eight'. Rapinoe fue clave en el pase a cuartos de final del Mundial de Francia contra España, siendo autora de los dos goles de penalti de las estadounidenses.

Megan Rapinoe fue una de las primeras atletas en apoyar la campaña contra el racismo del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, arrodillándose durante la interpretación del himno nacional norteamericano.

Las quejas de los aficionados llevaron a la USSF a prohibir esta forma de protesta, pero desde entonces la jugadora de las Seattle Reign no canta el himno antes de los partidos en señal de protesta. La veterana centrocampista está implicada además en la lucha con su federación para la equiparación salarial de los jugadores y jugadoras de la selección de Estados Unidos.

La réplica de Donald Trump, que ya había criticado anteriormente a la centrocampista por no cantar el himno, no se hizo esperar y recordó a la jugadora estadounidense que, salvo en casos relativos a la NBA, "a propietarios, ligas y equipos les encanta venir a la Casa Blanca". "Soy un gran aficionado de la selección y del fútbol femenino, pero Megan debería GANAR primero antes de HABLAR. Acaba el trabajo", escribió en su perfil oficial de 'Twitter' dirigiéndose a Rapinoe.

"No hemos todavía invitado a Megan o al equipo, pero ahora invito al EQUIPO, gane o pierda. Megan nunca debería faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca, o nuestra bandera, especialmente por lo mucho que se ha hecho por ella y el equipo. Sé orgullosa de la bandera que portas. El equipo estadounidense lo está haciendo GENIAL", sentenció.