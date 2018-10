Mel: "No ayuda al equipo tener a un jugador al que la gente pita"

Actualizado 23/11/2015 0:14:51 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Betis, Pepe Mel, explicó que las lesiones de Adán y Digard, más el error de un Xavi Torres al que tuvo que sustituir en el descanso por los pitos del Benito Villamarín y que supuso el tanto de la victoria (0-1) del Atlético de Madrid, condicionaron el duelo de este domingo en la duodécima jornada de la Liga BBVA.

"Todos fallamos muchas veces. El gol ha sido en un error, es visible, pero también hay que reconocer que en Málaga estuvo excepcional. Hoy ha errado él, igual que en otros muchos partidos fallan otros y en otros tantos el entrenador. Todos juntos somos el Real Betis. Con todo el público en contra Xavi Torres ha dado la cara", indicó antes de referirse a su sustitución en el descanso.

"Lo hemos salvaguardado porque cada balón que tocaba era un problema. No me parecía elegante quitarlo, en el descanso nos ha reconocido que no ayuda al equipo tener a un jugador al que la gente pite. Xavi Torres es un jugador del Real Betis, no entiendo que se le pite mientras estamos jugando. Cuando acabe el partido, que cada uno haga lo que quiera. Ayuda poco si los compañeros están más pendientes de ayudar a un compañero que del juego", añadió.

Por otro lado, además del error que supuso el gol del atlético Koke en los ocho minutos, Mel lamentó las lesiones del meta Adán y ya en el tramo final de Digard, sin más cambios. "Es obvio que jugábamos contra un equipo importante de Liga de Campeones y que tiene por objetivo ganar la Liga. Creo que hemos competido y hemos dado la cara, jugando con uno menos en el tramo final hemos tenido opciones", indicó.

"Sabíamos que el partido iba a ser físico, así lo planteamos. Jugamos contra un rival que en eso se maneja bien, que es muy bueno a balón parado. En eso hemos estado muy bien, no nos han creado ninguna opción. Aunque las sensaciones son diferentes a las de otros partidos que hemos perdido aquí, me puedo ir contento con los jugadores aunque nos vamos con cero puntos", añadió.

También se refirió Mel a las cuatro derrotas seguidas en casa. "Seguiremos buscando, hay formas y formas de perder. Al final es cierto que la derrota es la derrota, pero hoy nos hemos mirado a la cara dentro del vestuario. Lo hemos intentado todo, aún con dos lesionados hemos dado el máximo esfuerzo. En la segunda parte el equipo ha estado bastante mejor en lo futbolístico. Planteamos un partido físico que se nos fue al traste en un error grosero en el minuto 7", afirmó.

"A partir de ahí, se nos cambia el panorama. Tenemos que estar contentos con todos o por lo menos tranquilos porque el Real Betis compite. Los puntos son los puntos, el equipo consigue los que necesita, está de momento en una zona tranquila. Hay que seguir, tenemos claro que la lucha por no descender es hasta el final, no se acaba en noviembre", indicó.

"Hemos intentado con los tres jugadores en el medio llegar vivos al final del partido. Teníamos claro que íbamos a meter a Dani Ceballos a lo largo del partido, la propuesta era que íbamos a sacarle más adelante en el partido porque estaba más fresco y nos iba a tener el balón. Nos ha mermado el último cambio que teníamos pensado y que no hemos podido hacer", finalizó.