Mendieta: "Fiché por el Valencia para dejar mi huella y lo conseguí"

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Valencia y FC Barcelona y ahora embajador de LaLiga Gaizka Mendieta señaló que cuando fichó por el Valencia CF lo hizo para dejar su huella y hacer historia, algo que considera que pudo cumplir y, además, con goles especiales que guarda en su memoria.

"Fue un honor porque llegué al Valencia CF con 18 años, y estuve mucho tiempo creciendo en el club. Fue un sueño hecho realidad porque mi razón para fichar por el Valencia CF era convertirme en un jugador que fuera recordado en el futuro y dejar mi huella en el club. Creo que lo conseguí y llegar a ser capitán fue increíble", reconoció en declaraciones facilitadas por LaLiga.

Gaizka Mendieta jugó casi 300 partidos oficiales con el Valencia CF, con 56 goles y 10 asistencias. Como 'che' conquistó la Copa del Rey 1999 y una Supercopa. En esa Copa conquistada marcó cinco goles, incluido uno en la final ante el Atlético de Madrid (3-0).

Tras un control de espaldas a portería y un sombrero que dejó atrás a sus marcadores, lo vio claro. "Lo único que pienso en ese instante es que hay que rematar a puerta. No mandes la pelota a la grada. No dispares fuera. Sólo ponla en la portería y ponle las cosas difíciles a Molina, también porque estaba en mi pie izquierdo. Así que la pateé y entró", rememoró.

Ese gol supuso el 2-0 en la primera parte y allanó el camino al título. Un gol que acabaría siendo clave. "Cuando me di cuenta de lo que había hecho, no tanto durante el partido sino sobre todo después, también fue muy especial, no sólo por el gol sino porque fue en la final de la Copa del Rey", reconoció.

Otro tanto especial para la leyenda del Valencia y de LaLiga fue a sus 23 años, cuando regateó a prácticamente toda la defensa del Athletic Club en San Mamés. "Jugar en Bilbao era muy especial para mí, no sólo por haber nacido allí, sino también por mi familia y mi vinculación con la ciudad y el club. Era San Mamés, un estadio tan increíble y con tanta historia. Marqué probablemente, si no el primero, uno de mis primeros goles realmente especiales", señaló.

"Cuando recibí el balón en la línea de medio campo y, zigzagueando, llegué al área, recorté un par de veces y marqué. El gol en sí mismo fue realmente especial por la forma en la que se marcó y la jugada, pero también porque se trataba de Bilbao. Recuerdo que el público de San Mamés incluso se puso en pie y me aplaudió por el gol. Así que todo fue muy especial", sentenció al respecto.