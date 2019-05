Mendieta: "Me sorprendería que no siguiera Valverde, pero los éxitos en los grandes clubes son cortos"

Publicado 28/05/2019 14:11:52 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista de Valencia y Barcelona Gaizka Mendieta confesó que le sorprendería que Ernesto Valverde no continuara como entrenador azulgrana, por "el éxito que ha tenido", pero al mismo tiempo no le sorprende que al final ocurriera, ya que es lo que sucede "diariamente en el fútbol" y los títulos de los grandes clubes son "cortos".

"Me sorprendería porque ha tenido éxito, pero a la vez no me sorprendería porque es lo que ocurre diariamente en el fútbol. A nivel personal me parecería sorprendente, por el éxito que ha tenido, pero los éxitos son cortos en los grandes clubes", opinó Mendieta durante un acto de TAG Heuer y LaLiga este martes.

Al mismo tiempo, el excentrocampista cree que este final del Barcelona, cayendo ante el Liverpool en 'Champions' y en la final de la Copa contra el Valencia, sí ha enturbiado la temporada. "Parece que regalan los títulos, sobre todo la Liga, que es el más difícil, porque tienes que estar más en forma durante más tiempo y hay que darle la importancia que tiene. En Champions sí es un fracaso, sobre todo por cómo termina", admitió.