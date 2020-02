Mendy: "En Lyon defendía menos y atacaba mucho"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Ferland Mendy ha asegurado que en el Olympique de Lyon "defendía menos" de lo que lo hace ahora en el conjunto blanco y "atacaba mucho", destacando la diferencia de nivel de la liga española con respecto al fútbol francés, y ha reconocido que vive con especial ilusión el Clásico del domingo, un partido que siempre quieres "ganar".

"Cuando llegas a un equipo nuevo es complicado soltarse directamente, pero creo que partido a partido me voy soltando y espero llegar al máximo para aportar más en ataque. Estoy más centrado en defender bien que en atacar. En Lyon defendía menos y atacaba mucho, así que tengo que encontrar el punto intermedio para hacerlo bien", declaró en una entrevista con Realmadrid TV.

El lateral francés recordó también cómo fue su primera toma de contacto con el técnico blanco, Zinédine Zidane. "En el primer encuentro con Zidane hablamos y me dijo que era bienvenido, que era un jugador más de su equipo y que demostrase lo que valgo, que lo diera todo", manifestó.

Además, alabó el carácter madridista. "El Real Madrid es la determinación para ganarlo todo, de hacerte con todo. Conseguir cada trofeo e intentar ganar el mayor número de partidos. Estar el máximo tiempo posible a un nivel altísimo. Es la exigencia, incluso cuando pierdes en un entrenamiento te disgusta. Cuando ganas, todo está bien", subrayó.

"Son las verdaderas ganas de querer vencer siempre. Hasta en los entrenamientos es así. Da igual el ejercicio, quieres ganar. Cuando estás ahí, cuando entrenas, quieres ganarlo absolutamente todo", continuó.

Por ello, espera poder vencer en el duelo ante el FC Barcelona de este domingo en el Santiago Bernabéu. "Es verdad que mi primer Clásico fue especial. Ya había jugado en el Camp Nou con el Lyon, pero con la camiseta del Madrid es otro ambiente, es diferente. Es un partido que no se vive de la misma manera que otro. Es un partido que quieres ganar", indicó.

En otro orden de cosas, rememoró su asistencia en el derbi. "Entro por el interior para liberar a Vinicius. Él aguanta el balón, me voy en profundidad y me lo pasa. Después veo que Karim se desmarca y no lo dudo, pongo un centro potente y él marca. Le había visto antes de centrar y no dudé. Sabemos bien que a Karim le gusta el balón ahí y salió perfecto", valoró.

Precisamente, el delantero galo es uno de sus principales apoyos en el vestuario. "Hablo muchísimo con Karim, me da muchos consejos y también hablamos sobre cómo le gusta que le llegue la pelota. Me entiendo muy bien con Benzema dentro y fuera del terreno de juego, así que intento hacer todo lo posible para darle buenos balones", expuso.

Por último, Mendy reconoció que el nivel de juego del fútbol español es "más alto" que el del francés. "Cuando vas a entrenar es para trabajar, llegar a ese nivel lo antes posible y demostrarlo en los partidos. Sobre todo, demostrar tu nivel. El juego con el balón es más rápido, más desplazamientos, más carreras, eso marca la diferencia entre la Liga y la Ligue 1. Puedes perder contra un equipo que está en la parte baja de la tabla, pero que juega como uno que está en lo alto de la Ligue 1", finalizó.