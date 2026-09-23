El mermado Barça Femení también golea en la Champions

Ewa Pajor celebra con Caroline Graham Hansen uno de sus goles en el partido contra el Paris FC en la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina 2026/27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha ganado este miércoles al Paris FC (5-2) en el Estadi Johan Cruyff en la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, en un duelo marcado por las bajas en las 'culers' que no impidió a las de Pere Romeu, en una versión alejada en nombres y en juego de la más 'top', golear a unas parisinas que salieron por patas, pese a sus dos goles en acciones aisladas, de un feudo medio vacío pero que vio la primera goleada de las muchas que se esperan en esta Champions.

Las blaugranas tuvieron que sobreponerse incluso a un inicio inesperado, ya que en apenas cinco minutos Clàudia Pina tuvo que ser atendida sobre el terreno de juego y el Paris FC aprovechó un error en el saque de banda de Sydney Schertenleib para montar una rápida contra en la que Evelyne Viens pudo físicamente con Irene Paredes y engañó después a Martina Fernández antes de batir a Cata Coll con un potente y ajustado disparo.

Pero el Barça Femení reaccionó rápido y acumuló ocasiones hasta encontrar el empate en el 18', cuando Pina, obligada a ejercer de interior por las bajas en el centro del campo, filtró un balón entre líneas de milimétrica precisión para Kerolin Nicoli, que controló con la derecha y, al segundo toque, cruzó el disparo para marcar su primer gol como blaugrana en la Champions. Antes, Esmee Brugts había obligado a intervenir a la portera Mylène Chavas tras un centro de Caroline Graham Hansen y la propia neerlandesa volvió a probar a la guardameta parisina en la salida de otro córner.

Las blaugranas incluso reclamaron penalti en el minuto 24 por una acción sobre Schertenleib, que se marchó de tacón en el área, pero la árbitra polaca Michalina Diakow no apreció contacto suficiente, aunque la jugada terminó con otro disparo peligroso de Graham Hansen que volvió a exigir a una Chavas que ya era de largo la mejor del Paris FC.

El 2-1 llegó en el 28' y también a balón parado, en un nuevo córner botado por Graham Hansen que voló hasta el segundo palo, donde Clara Serrajordi apareció completamente sola, después de partir desde la media luna, para poner el pie derecho a placer y aprovechar el incomprensible desajuste de la defensa parisina. En apenas nueve minutos, el Barça había dado la vuelta al marcador y había alejado la sorpresa del Johan Cruyff.

El Paris FC tuvo entonces unos minutos de cierto control y consiguió acercarse al área blaugrana, llegando incluso a generar alguna incertidumbre, aunque Manoly Baquerizo, siendo una de las jugadoras más bajas, cabeceó por encima del larguero de Cata Coll. El Barça respondió en el minuto 35 de la mejor manera posible, con una acción en la que Patri Guijarro, presionada y después de algunas imprecisiones colectivas en la salida, puso a correr a Graham Hansen, que ganó la espalda a Baquerizo y encontró perfectamente la entrada de Ewa Pajor, que se lanzó con todo al preciso centro de la noruega para marcar el 3-1.

Y antes del descanso llegó el cuarto, obra de Graham Hansen, que recibió un balón en una contra y, tras la decisión de Pajor de asistirla, probó desde muy lejos un disparo raso y potente que Chavas no pudo atajar pese a su estirada. El 4-1 dejó prácticamente sentenciado el encuentro al descanso, aunque el Barça había mostrado también algunos aspectos a corregir en defensa y en la precisión en el corte.

Tras el paso por los vestuarios, el Paris FC intentó reaccionar con una contra en la que Viens fue más rápida que Paredes, aunque la central española llegó lo justo para molestar a la delantera y obligarla a disparar desde lejos, encontrándose con una segura intervención de Cata Coll. El Barça, mientras tanto, rebajó el ritmo, con Pina probando fortuna incluso con una falta directa muy lejana que Chavas atajó sin problemas.

El partido entró en una fase de menor intensidad y Pere Romeu comenzó a rotar y dar descanso a varias de sus titulares, pero una 'manita' siempre resulta apetecible y Pajor aprovechó en el minuto 70 un trastabillado pase de la recién entrada Lúa Arufe para firmar su doblete y poner el 5-1 en el marcador.

Esa 'manita' despertó algo al Paris FC, que apenas tres minutos después logró reducir distancias en una contra gracias a Clara Mateo, que aprovechó que Reynders había ganado en velocidad a Marta Torrejón y los flojos rechaces y malos despejes blaugranas para batir a Cata Coll y establecer el definitivo 5-2.

El Barça tuvo incluso el sexto poco después en una acción de 'dos palos en uno', ya que Pajor primero y Lúa Arufe después estrellaron sendos disparos contra el palo y el larguero, respectivamente, antes de que el marcador ya no volviera a moverse y las blaugranas sumaran su primera victoria en esta Fase Liga de la Champions en la que defienden trono y en la que quieren estar en la final de Varsovia (Polonia) para intentar sumar la quinta copa en las últimas siete ediciones.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 5 - PARIS FC, 2 (4-1, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, Paredes, Martina, Brugts (Cabetas, min.83); Guijarro, Serrajordi (Torrejón, min.61), Pina (Ferrera, min.61); Graham Hansen, Pajor y Kerolin (Arufe, min.61).

PARIS FC: Chavas; N'Dongala, Hocine, Díaz, Baquerizo (Liaigre, min.46); Le Moguedec (Picard, min.79), Korosec; Toloba (Scott, min.79), Mendy (Reynders, min.58), Mateo; y Viens (Sangare, min.89).

--GOLES.

0-1, min.5: Viens.

1-1, min.18: Kerolin.

2-1, min.28: Serrajordi.

3-1, min.35: Pajor.

4-1, min.43: Graham Hansen.

5-1, min.70: Pajor.

5-2, min.73: Mateo.

--ÁRBITRA: Michalina Diakow (POL). Amonestó a Baquerizo (min.22) en el Paris FC.

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff, 2.574 espectadores.