Míchel: "Lamine Yamal es el jugador más diferencial de LaLiga en el uno contra uno"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', ha asegurado que para tener opciones de ganar este domingo al FC Barcelona en Montilivi necesitarán "la pelota" y ser "un equipo agresivo con y sin balón", y ha afirmado que el culé Lamine Yamal es "el jugador más diferencial de LaLiga en el uno contra uno".

"Es un equipo con mucha verticalidad, están haciendo las cosas muy bien. Han ganado los cuatro partidos. Presionan muy bien, recuperan la pelota rápido. Pensando en las individualidades, Lamine para mí es el jugador más diferencial de LaLiga en el uno contra uno, porque su toma de decisiones es 'top' para un chaval de 17 años, lo hace todo bien. Su cabeza funciona muy rápido", declaró en rueda de prensa.

Además, destacó que Raphinha está "en un gran momento, es muy vertical y da una gran profundidad", mientras que Robert Lewandowski "tiene gol". "Si somos capaces de coger el balón, será más fácil. Si estamos en defensa el 80% del partido, será muy difícil. La pelota es muy importante para nosotros, para ganar mañana necesitamos la pelota", advirtió.

Por otra parte, el técnico madrileño desveló que le ha puesto "imágenes tácticas" a sus futbolistas de los azulgranas. "Les dije que cuando miro al rival, en este caso el Barça, estoy acojonado, con respeto y con miedo, he visto lo mejor del rival y sé que nos pueden hacer daño. Pero el jugador hace las cosas muy bien. Y a la afición le quiero decir que estoy convencido que haremos las cosas muy bien, y no hablo de ganar o perder. El equipo me da la sensación de que está preparado. Queremos ser un equipo agresivo con y sin balón", insistió.

También confirmó que solo lamentará la baja de Oriol Romeu por la 'cláusula del miedo' y que Yangel Herrera es duda, mientras que el resto "están para jugar mañana", aunque no quiso desvelar detalles sobre posibles recambios en el centro del campo. "Está Iván, está Solís, está Arnau, que puede jugar en esa posición. También tengo la posibilidad de poner a Krejci, que ha jugado antes. Ha entrenado con nosotros Raúl del filial, que vendrá mañana. Tenemos posibilidades", manifestó.

Además, aseguró que el once del domingo no lo hará pensando en el debut en 'Champions' de la próxima semana. "Siempre vamos partido a partido. Lo más importante es el partido de mañana, el equipo es 'top' y tenemos jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Mañana es muy importante para nosotros, es un partidazo. El Barça viene líder y está en un gran momento, nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien. La alineación de mañana no será pensando en el siguiente partido", apuntó.

"En el club sabemos que lo más importante es LaLiga, a partir de ella podemos crecer. Mañana es un partido muy importante. Necesitamos hacer las cosas bien en LaLiga y no mirar más allá. Los jugadores lo tienen claro, he visto los entrenamientos y la gente entrena muy bien, muy fuerte, y solo piensan en el partido de mañana. Para mí es difícil hacer una alineación para mañana, no jugarán algunos que lo merecen. Pero todos están preparados", finalizó.