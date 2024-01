Míchel: "Real Madrid, Barça y Atlético están hechos para ganar LaLiga y nosotros no"

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', ha asegurado que solo "Real Madrid, Barça y Atlético están hechos para ganar LaLiga" y que el objetivo de su equipo es lograr la clasificación para "Europa", y ha resaltado la importancia del partido de este miércoles ante el conjunto rojiblanco, al que podrían "dejar a diez puntos" en caso de victoria.

"Tenemos que hacer 80 y tantos puntos para ganar LaLiga, son muchos. Y justo está terminando la primera vuelta, tendríamos que hacer una segunda vuelta espectacular. Tenemos que ir partido a partido y así el equipo llegará a junio. Nuestro objetivo es Europa, Madrid, Barça y Atlético están hechos para ganar LaLiga y nosotros, no", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que el gran objetivo del club es conseguir la clasificación para competición continental. "No podemos pensar que nuestra obligación es ganar y estar en primera posición, pese a que lo que hemos hecho hasta ahora es muy grande. Es un gran año, veremos si llegamos a Europa, que es un objetivo ya muy grande para el Girona", indicó. "Stuani me dijo que ser campeón de invierno no es un título, y tiene razón. El título es llegar a Europa a final de temporada, es el título que nosotros queremos conseguir", explicó.

"Independientemente del partido de mañana, pienso que la primera vuelta es espectacular por nuestra parte. Es un partido importante, porque podríamos dejarlo a diez puntos y continuar de la mejor manera el inicio del año. Es un equipazo y no será fácil, pero podemos hacerlo bien y tenemos confianza en dar nuestra mejor versión. Si somos capaces de hacerlo tenemos posibilidad de ganar el partido", continuó.

Este miércoles, el técnico madrileño espera "un partidazo y el mejor ambiente" de la afición. "Estoy muy agradecido de cómo está siendo la respuesta de la gente con nosotros. Espero un partido muy bonito y muy difícil. El Atlético es un equipazo, hecho para luchar por LaLiga. Será muy difícil, pero tenemos confianza en dar nuestra mejor versión mañana", expuso.

"No he ganado nunca a Simeone. Este año hemos hecho muchos datos históricos, mañana podría ser una más. Pero será difícil. Es verdad que ni yo ni el Girona hemos ganado al Atlético y es una buena oportunidad para hacerlo. Es un reto importante el que tenemos delante y espero conseguir esa victoria contra el Atlético lo antes posible", apuntó.

En otro orden de cosas, Míchel habló de la marcha del defensa colombiano Bernardo Espinosa. "Bernardo es una baja muy importante para el club y para el equipo. Le doy las gracias por todo lo que ha hecho en el Girona, porque ha sido una persona muy importante dentro y fuera del campo, ha sido un profesional espectacular", manifestó.

"Nosotros no pudimos quitarle la idea a Bernardo de salir. El quería continuar su carrera en Colombia, nos lo dijo y no podíamos negar esta situación. Es un jugador 'top' en lo personal y en lo profesional y el club y yo teníamos la misma idea de dejarle salir. Él quería hacerlo y era lo mejor para él", añadió.

Respecto a las bajas para el duelo ante el conjunto colchonero, aseguró que Viktor Tsygankov y Yangel Herrera están en duda. "Mañana entrenarán y veré si están para jugar. Veremos y decidiremos mañana. Borja continúa lesionado y espero que, si no está para la Copa, lo esté para el siguiente partido contra el Almería. David estará más tiempo de baja, como Toni y Justin, Artero y Joel. El resto están todos bien", afirmó.

También avisó de sus intenciones en defensa, con David López lesionado. "Tenemos a Juanpe, Daley, Eric y Arnau, que puede jugar de central. La pérdida de Bernardo es importante, pero tengo la sensación de que dentro del equipo podemos suplirla", subrayó.

Por otra parte, el preparador del conjunto catalán aseguró que están "tranquilos" de cara al mercado de fichajes. "El club está haciendo las cosas muy bien, yo llego dos años y medio pero el club lleva haciendo las cosas muy bien muchos años. Estamos tranquilos. Veremos el mercado. No tengo dudas de que se seguirán haciendo las cosas muy bien", indicó.

Por último, valoró una posible marcha de Aleix García al Barça. "Tengo la sensación de que Aleix no va a salir, pero más allá de que vaya a uno u otro equipo me dolería por perderlo nosotros. No estamos al nivel del Barça, queremos seguir creciendo como club y lo estamos haciendo y para hacerlo necesitamos a jugadores del nivel de Aleix. Me dolería porque perdemos potencial, pero tengo la sensación de que va a continuar", concluyó.