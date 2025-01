Míchel: "Ha sido un 'sí pero no' que nos ha dejado fuera"

Miguel Angel Sanchez Munoz 'Michel' head coach of Girona FC looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Girona FC at Mendizorrotza on January 11, 2025, in Vitoria, Spain.

"Si hay algún responsable soy yo, necesito ganar experiencia"

"Mi idea no ha dado los frutos esperados; es una realidad"

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel, lamentó la derrota en San Siro contra el AC Milan (1-0) que confirma su eliminación en su primera temporada histórica en la 'Champions', competición en la que tiene la sensación de haber vivido un "sí pero no" que, sumado a la falta de eficacia y de experiencia, les ha abonado a un adiós prematuro.

"Si hay algún responsable soy yo, por cómo he hecho las cosas. Necesito ganar en experiencia para poder competir en estos partidos con más eficacia, que nos ha faltado en toda la 'Champions'. Ha sido un 'sí pero no' que nos ha dejado fuera. Ganar un partido de siete es que mi idea no ha dado los frutos esperados; es una realidad", manifestó en rueda de prensa.

Un discurso autocrítico que no es fácil de ver en el fútbol profesional y que dice mucho, en positivo, de un Míchel que quiere volver a la 'Champions'. "No sé si merecemos un resultado mejor o no pero hemos estado vivos en un partido de igual a igual. Claro que queremos volver a la 'Champions', a estos escenarios como San Siro que gustan a los jugadores y a todos", apuntó.

Pero a nivel personal reconoció estar, tras esta derrota y consiguiente eliminación, un poco "triste". "Mi modelo de juego es lo que marca todo, mis jugadores no han renunciado a lo que les he dicho en siete partidos y no ha dado resultado. Hemos competido, pero no nos ha dado para lograr resultados positivos. No hemos sido eficaces, es una realidad y una responsabilidad del entrenador. Mis jugadores han sido valientes y protagonistas, tengo que ayudarles para que ganen", apostilló.

"Vamos a construir desde ahora para tener la posibilidad de volver, en la siguiente temporada o más adelante. Estamos creciendo y haciendo las cosas bien, podremos luchar por volver. Pero a lo largo de esta 'Champions' hemos sido fieles a nuestro estilo y no nos ha dado para competir, no sé si por inexperiencia o por modelo de juego. Pero estoy orgulloso de los jugadores, han hecho lo que les hemos pedido", reiteró.

Una derrota en un partido en que el Girona, que pudo salir goleado, tuvo 3-4 ocasiones de gol claras como para puntuar o incluso ganar. "Nos hubiera gustado darles una victoria, nos queda un partido y queremos una victoria contra el Arsenal en casa. Que la afición nos ayude para poder crecer y estar en una posibilidad cercana de competir en Europa y estar juntos para poder seguir creciendo", argumentó Míchel, que quiere brindar la mejor despedida a su afición.

Porque cree que tiene "margen de mejora". "Tenemos que ser como 'staff' capaces de controlar muchísimo mejor todos los momentos del juego. A veces nos da en LaLiga, pero este mismo año Atlético, Real Madrid y Barça nos han ganado fácil. Contra los grandes, nuestra idea no ha sido eficaz. Pero creo que tengo margen de mejora, el año pasado todo fluía mejor pero se trata de, con lo que tenemos ahora, ser más eficaces", señaló.

"Para nosotros cada partido de 'Champions' es un regalo. Podríamos haber conseguido mejores resultados, ya no digo para meternos pero hay 2-3 partidos que tengo la sensación de que podríamos haber ganado. Pero la falta de experiencia y ser fieles a la idea no nos ha dado para seguir vivos en la 'Champions'. El partido del Arsenal es para que la afición disfrute de lo conseguido el año pasado y para que disfruten", reiteró sobre ese último duelo ante los 'gunners' de Mikel Arteta.