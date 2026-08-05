Miguel Gutiérrez ficha por el Bayer Leverkusen hasta 2031

Archivo - El lateral zurdo español Miguel Gutierrez jugando un partido con la SSC Napoli de la Serie A - Europa Press/Contacto/Fabio Sasso - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Miguel Gutiérrez se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Bayer Leverkusen alemán, firmando un contrato por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Nápoles italiano, según un comunicado.

El lateral izquierdo, de 25 años y canterano del Real Madrid, reforzará el carril izquierdo del Leverkusen, dirigido por el español Carles Martínez, en la primera temporada del técnico, en la que disputará también la Liga Europa.

"El club me ha impresionado mucho en los últimos años. El Bayer tiene una reputación excelente tanto en Italia como también en España", explicó Gutiérrez en el anuncio de su fichaje. "Me han contado muchas cosas sobre la Bundesliga, he visto partidos y tengo muchas ganas de vivir el ambiente de los estadios alemanes", expresó el jugador, que aseguró que el club alemán le ofrece "las mejores condiciones" para "tener éxito".

Por su parte, el director deportivo, Simon Rolfes, destacó que el español encaja en el equipo por su "calidad con el balón y clara vocación ofensiva". "Con él incorporamos un elemento nuevo y muy estimulante para nuestro equipo. Gutiérrez es un futbolista extraordinario y nuestra solución ideal para esta posición", concluyó.

El lateral zurdo disputó 10 partidos con el Real Madrid, equipo en el que debutó como profesional y conquistó la Liga de Campeones y la Liga en la temporada 2021-22, antes de marcharse al Girona FC. Allí tuvo presencia en La Liga de Campeones en una histórica temporada. Posteriormente, después de tres campañas con el combinado catalán, puso rumbo al Nápoles con el que fue subcampeón de la Serie A en la 2025-26.