Milagros Tolón: "Lo de Ceuta no tiene que influir: la final del Mundial de 2030 será en España"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se mostró "convencida" de que la crisis migratoria de Ceuta no influirá en la decisión de la FIFA, y que la final del Mundial de fútbol de 2030 se jugará "en España", aunque evitó pronunciarse sobre si debería disputarse en Madrid o Barcelona.

"Quien decide es la FIFA. Estamos trabajando desde el ministerio de Deportes con todos los implicadados en el Mundial 2030, y queremos que sea el mejor Mundial de la historia. Y yo le hago esta reflexión: acabamos de ganar el Mundial, somos un país donde el fútbol es marca España en todo el mundo, tenemos las mejores instalacioens e infraestructuras, por lo que lo más normal es que la final sea en España", manifestó.

En declaraciones al programa 'La hora de la 1' de Televisión Española (TVE), Milagros Tolón reiteró que su ministerio está trabajando "en ese escenario", y que "lo que ha pasado en Ceuta no tiene que influir porque el deporte es deporte".

"Los que estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia estamos ocupados, pero no preocupados. Estoy convencida, igual que dije que íbamos a ganar el Mundial, de que la final será en España. ¿En Madrid o Barcelona? En España", subrayó sin inclinarse acerca de si ha de jugarse en el Bernabéu o el renovado Spotify Camp Nou.