Mingueza ficha por el Crystal Palace

Archivo - El lateral derecho español Óscar Mingueza en el partido Espanyol - Celta de Vigo de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Xavi Urgeles - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho español Óscar Mingueza se convirtió este jueves en nuevo jugador y primer fichaje en este mercado estival del Crystal Palace, actual campeón de la Conference League, llegando como agente libre al finalizar su vinculación con el RC Celta, según ha comunicado el club inglés.

Mingueza, cuyo contrato con el Celta expiró el pasado 30 de junio, se pondrá bajo las órdenes del nuevo entrenador de los 'Eagles', Pierre Sage, en un vestuario que compartirá con su compatriota e internacional español Yeremy Pino, actualmente con la selección en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

El catalán se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, llegando a debutar con el primer equipo en 2020 y ganar la Copa del Rey de 2021 en sus 66 partidos como 'blaugrana'. En 2022 fichó por el Celta, equipo en el que encontró estabilidad y le llevó a ser convocado por la selección en cuatro ocasiones, una de ellas para la final de la Liga de Naciones en 2025.

Mingueza, que ha posado con su nueva camiseta, se mostró "muy emocionado" por su fichaje por el conjunto de la Premier League. "Es un honor unirme al Crystal Palace y estoy deseando verlos en Selhurst Park", declaró en declaraciones publicadas por su nuevo club.

El presidente del Crystal Palace, Steve Parish, reconoció que la entidad está "contenta" de incorporar a un jugador con "calidad y carácter" como Mingueza. "Creemos que encajará a la perfección en el Crystal Palace", añadió.