La MLS sanciona y expulsa de por vida a dos futbolistas por apuestas ilegales

Archivo - El jugador Yaw Yeboah en su etapa en el Los Angeles Football Club de la MLS - Europa Press/Contacto/Ariana Ruiz - Archivo

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 10 Mar. (dpa/EP) -

El jugador internacional ghanés Yaw Yeboah y el mediocentro estadounidense Derrick Jones han sido sancionados de por vida por la Major League Soccer (MLS) por apostar en partidos de la liga, incluidos los de sus propios equipos.

La MLS afirmó que ambos participaron en actividades ilegales durante las temporadas 2024 y 2025, entre las que se incluye que ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante un partido celebrado el 19 de octubre de 2024, lo cual ocurrió.

La declaración afirma que "probablemente" compartieron información confidencial con otros apostantes sobre su intención de provocar tarjetas amarillas. Sin embargo, la MLS también afirmó: "No se han encontrado pruebas que sugieran que ninguna de estas actividades de apuestas afectara al resultado de un partido".

Yeboah y Jones, nacido en Ghana, jugaron juntos en el Columbus Crew en 2024, antes de que Yeboah fichara por el Los Angeles FC el año pasado.

Ambos fueron suspendidos en octubre por sus actividades de apuestas. El contrato de Jones se rescindió de mutuo acuerdo en enero, mientras que Yeboah juega ahora en el club chino Qingdao Hainiu.