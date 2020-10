Modric: "Es bueno que el próximo partido sea el Clásico"

"Nos faltó un poco de confianza en el primer tiempo"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric reconoció que están necesitados de "mejorar" su juego, después de una nueva derrota (2-3) este miércoles ante el Shakhtar Donetsk en el estreno de la Liga de Campeones, con un mal primer tiempo y una reacción que "no fue suficiente".

"El primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, el segundo intentamos mejora y hemos mejorado pero no fue suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que ahora mejorar, esto es obvio, nos faltó un poco de confianza hoy en el primer tiempo. No hay tiempo para lamentarse", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Es bueno que el próximo partido sea el Clásico. Tenemos que estar juntos y confiar en nuestra calidad, que no se nos ha olvidado jugar al fútbol. El Clásico es un partido diferente y seguro que vamos a estar al nivel del partido", añadió.

El jugador croata quiso pensar ya en el siguiente reto en medio de una crisis de juego y de resultados, después de la derrota el sábado también en el Alfredo Di Stéfano ante el Cádiz. "Es cierto que no hemos entrado bien en el partido y luego mejoramos bastante pero hoy no era suficiente. Tenemos que mejorar, presionar más y mejor y lo hemos hecho. Intentar estar juntos. Es una derrota dura pero queda mucho", apuntó.