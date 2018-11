Modric: "No hemos empezado bien, pero lo importante es cómo vamos a terminar"

Publicado 13/11/2018 15:18:39 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, tiene claro que el deseo del equipo "es mejorar", lo que está "seguro" que lograrán tras el cambio de entrenador y advierte que aunque no han empezado con buenas sensaciones, "lo importante" es lo que pase a final de temporada.

"Lo que queremos es mejorar, porque no hemos empezado bien la temporada, pero es importante cómo vamos a terminar. Vamos a trabajar mucho para mejorar. Lo que queremos es conseguir los retos que este equipo siempre tiene por delante", aseguró Modric a 'Goal' tras recibir el trofeo 'Goal 50' que concede el portal global de fútbol.

El subcampeón del mundo espera "ganar algunos títulos" que aún tienen "por delante". "Pero sobre todo mejorar nuestro juego. Y con el nuevo entrenador, estoy seguro de que vamos a tener buena temporada y vamos a mejorar", advierte.

Y uno de los títulos que más ilusiona es una 'Champions' que intentarán conseguir por cuarto año consecutivo. "Nada es imposible en el fútbol, sobre todo para el Real Madrid", subrayó el '10' madridista, que recuerda que su triplete ha ratificado "algo inimaginable".

"Por qué no ir a por la cuarta, vamos a darlo todo. Tenemos que ser humildes y trabajar mucho, respetar a los otros, porque hay grandes equipos y cada año es más difícil ganar esta copa. Pero vamos a intentarlo todo porque hemos demostrado muchas veces que para este equipo nada es imposible", sentenció.

SE IMPONE A CRISTIANO Y SALAH, ISCO MEJOR ESPAÑOL

Sobre el premio concedido, Modric recalcó su alegría, principalmente por unirse en el palmarés a Leo Messi y Cristiano Ronaldo. "Me siento muy contento y me gustaría agradecer a todos los que han votado por mí. Es un honor recibirlo y continuar en esta línea con estos dos grandes. Ganar después de Cristiano y Messi me hace muy feliz, es un honor para mí", celebró.

El croata se impuso en la votación precisamente al delantero portugués y al delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah, con su compañero en el Real Madrid Isco Alarcón, como primer español en el puesto decimonoveno. Sergio Ramos (20), David de Gea (26), David Silva (30) y Andrés Iniesta (50) completa la nómina nacional en este galardón.

"La Copa del Mundo hizo que el 'Goal 50' de este año fuera más difícil que nunca para decidir, con muchos jugadores realizando

actuaciones destacadas, mientras que otros decepcionaron. Sin embargo, cuando observas lo que Luka Modric logró e influyó tanto en el Real Madrid como en la selección croata, es difícil negar que merece su lugar en lo más alto de la lista", indicó James Dickens, editor en jefe global de 'Goal'.