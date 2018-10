Monchi: "El Sevilla es capaz de conseguir revertir situaciones difíciles"

Publicado 26/01/2015 14:59:27 CET

El director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', ha señalado que "si hay un equipo" capaz de revertir "situaciones difíciles" ese es el conjunto sevillista que tendrá que remontar el 3-1 ante el Espanyol este jueves en el Sánchez Pizjuán para estar en las semifinales de la Copa del Rey.

"El partido del jueves ya lo hemos vivido, jugado y ganado. Es reeditar momentos pasados, sensaciones vividas no muy lejanas y que nos han acostumbrado a hacernos fuertes ante situaciones difíciles. Es un resultado complicado, pero ya hemos demostrado que si hay un equipo capaz de conseguir revertir situaciones difíciles ése es el Sevilla", señaló Monchi en declaraciones recogidas en la web del club hispalense.

Por ello, el director deportivo se mostró convencido de que son "capaces", desde el "respeto y la humildad", de la remontada. "Estoy convencido de que el jueves se van a dar antes, durante y después, todos los elementos necesarios para que podamos pasar a las semifinales", apuntó.

"No tengo duda de ninguna de las partes. No tengo duda de la afición, porque sé que sabe lo que nos jugamos y ha demostrado muchas veces que son capaces de auparnos y darnos el aliento necesario. Como también he convivido desde el jueves con la plantilla, tampoco tengo dudas de que el equipo va a poner todo", agregó al respecto.

A pesar de esto, Monchi advirtió que "esto es un juego" y que su rival, el Espanyol, tendrá "su motivación y sus opciones". "Pero en cuanto a ganas, a deseo, a mentalidad, a convencimiento y en cuanto a esfuerzo, de eso no tengo duda, porque lo llevan dentro los jugadores. Están plenamente convencidos de que pueden conseguirlo y tienen el apoyo incondicional de la afición", concluyó.